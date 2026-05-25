Devisen: Eurokurs gestiegen - Hoffnung auf Beendigung des Iran-Kriegs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Pfingstmontag gestiegen. Der Euro profitierte von den gefallenen Ölpreisen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1642 US-Dollar. Am Freitagabend hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1643 (Freitag: 1,1595) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8624) Euro.

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Inmitten von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reist eine iranische Delegation in die katarische Hauptstadt Doha. Wie die iranische Nachrichtenagentur Irib mitteilte, wollen der iranische Verhandlungsführer und Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sowie Außenminister Abbas Araghtschi die Führung Katars über Einzelheiten der Verhandlungen mit den USA informieren.

Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen gab es wenig Impulse. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day".

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86255 (0,86418) britische Pfund, 185,04 (184,53) japanische Yen und 0,9099 (0,9119) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.569 Dollar. Das waren 59 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he