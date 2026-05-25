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Dividendenkalender heute, 25.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 25. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
BilfingerJährlicher Dividendenzahlungstermin
BilfingerEndgültiges Dividenden Datum
BrenntagJährlicher Dividendenzahlungstermin
BrenntagEndgültiges Dividenden Datum
DürrJährlicher Ex-Dividenden-Tag
DürrEndgültiges ex-Dividenden Datum
FreseniusJährlicher Ex-Dividenden-Tag
FreseniusEndgültiges ex-Dividenden Datum
HensoldtJährlicher Ex-Dividenden-Tag
HensoldtEndgültiges ex-Dividenden Datum
NN GroupEndgültiges ex-Dividenden Datum
UniperEndgültiges Dividenden Datum
UniperJährlicher Dividendenzahlungstermin
Wolters KluwerHalbjährlicher Ex-Dividenden-Tag
Wolters KluwerEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hensoldt
Uniper
Fresenius
Bilfinger
Wolters Kluwer
Brenntag
Dürr
NN Group

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