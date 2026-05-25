dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Sprung über 25.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DEUTLICH IM PLUS - Bei deutlich fallenden Ölpreisen bahnt sich im Dax im Feiertagshandel am Pfingstmontag ein Sprung über 25.000 Punkte an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent höher auf 25.175 Punkte. Damit würde er auf das höchste Niveau seit dem Tag vor Kriegsbeginn im Iran Ende Februar vorstoßen. Auch den Korrekturtrend seit dem Rekord von 25.507 Punkten im Januar würde der Dax knacken. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. "Die Kriegswolken über der Straße von Hormus beginnen endlich aufzubrechen", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. In der Folge breche der Trend der steigenden Ölpreise, der US-Dollar sinke und die Aktienmärkte bekämen ihre Friedensdividende zurück. Die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 waren am Freitag nur knapp unter ihren Rekorden geblieben.

USA: - TENDENZ - Die US-Börsen haben am Freitag vor dem langen Wochenende weiter zugelegt. Beim Dow Jones Industrial reichte es schon im frühen Handel für ein Rekordhoch - am Ende notiere der Leitindex mit 50.579,70 Punkten noch 0,58 Prozent im Plus. Die anderen Indizes liefen zeitweise nah an ihre Bestmarken heran. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent fester mit 7.473,47 Punkten und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 29.481,64 Punkte. Dow und Nasdaq 100 erzielten damit Wochengewinne von 2,1 beziehungsweise 1,2 Prozent. Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI).

ASIEN: - NIKKEI 225 STEIGT AUF REKORD - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der Hoffnung auf ein mögliches Ende des Irankriegs deutlich zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 um bis zu 3,3 Prozent auf knapp 65.409 Punkte. Er kletterte damit erstmals über die Marke von 65.000 Punkten. Seit Ende 2025 zog er um fast 30 Prozent an und gehört damit weltweit zu den besten Aktienindizes in diesem Jahr. Übertroffen wird er allerdings noch von dem südkoreanischen Leitindex Kospi, der wegen des KI-Booms im bisherigen Jahresverlauf mehr als 80 Prozent anzog. Am Montag wurde in Südkorea wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Anders als in China und Hongkong - dort ging es mit den Indizes CSI 300 und Hang Seng jeweils ein Prozent nach oben.

DAX 24888,56 1,15% XDAX 24781,06 -0,33% EuroSTOXX 50 6019,45 0,99% Stoxx50 5197,99 0,76% DJIA 50579,70 0,58% S&P 500 7473,47 0,37% NASDAQ 100 29481,64 0,42%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,79 +0,45%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1643 0,35% USD/Yen 158,86 -0,21% Euro/Yen 184,97 0,13%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 77.366 0,51%

ROHÖL:

Brent 97,26 -5,92 USD WTI 90,75 -5,85 USD

/zb