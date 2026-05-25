Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.05.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 25. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABIVAXBericht 1. Quartal 2026
DIGITAL B.GRP NEW 2024Bericht 1. Quartal 2026
Envirotech VehiclesBericht 1. Quartal 2026
Episurf Medical BBericht 1. Quartal 2026
F&P Fisher & Paykel HealthcareBericht Geschäftsjahr 2026
FinVolutionBericht 1. Quartal 2026
Graphite OneBericht 1. Quartal 2026
JOYY (YY)Bericht 1. Quartal 2026
Lexinfintech HoldingsBericht 1. Quartal 2026
MobilicomBericht 1. Quartal 2026
Nordic American TankersBericht 1. Quartal 2026
ROBOSENSE TECH.HD HD-,01Bericht 1. Quartal 2026
SATSBericht Geschäftsjahr 2026
Trip.ComBericht 1. Quartal 2026
VIGO SYSTEM SA A,C ZY 1Bericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Graphite One
ABIVAX
Nordic American Tankers
Trip.Com
DIGITAL B.GRP NEW 2024
Lexinfintech Holdings
JOYY (YY)
VIGO SYSTEM SA A,C ZY 1
ROBOSENSE TECH.HD HD-,01
FinVolution
SATS
F&P Fisher & Paykel Healthcare
Episurf Medical B
Mobilicom
Envirotech Vehicles

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