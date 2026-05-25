Hoffnung auf Kriegsende: Das ist der Stand der Verhandlungen

Der Dax hat am Pfingstmontag das höchste Niveau seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar erreicht. Dabei eroberte er die Marke von 25.000 Punkten zurück. Schon in der Vorwoche schickten die Anleger den Index in der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs deutlich nach oben. Wie es um die Verhandlungen steht, erfährst du hier.

Worüber die USA und der Iran diskutieren

Ende Februar attackierten die USA und Israel den Iran. Rund einen Monat lang bombardierten sich die Kontrahenten gegenseitig, wobei auch Öl-Infrastruktur in Nachbarländern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Seit Anfang April gilt ein Waffenstillstand. Trotz mehrerer geplatzten Verhandlungsrunden hält dieser bis heute an, was auch zu einer deutlichen Erholung an den Märkten führte.

Am Pfingstwochenende hieß es von hochrangigen US-Offiziellen nun, dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Der Deal sehe vor, dass die Straße von Hormus – ein wichtiger Seeweg für Rohöl – wieder geöffnet wird. US-Präsident Donald Trump erklärte indes, er wolle nichts überstürzen.

Einige zentrale Fragen bleiben noch ungeklärt, vor allem, was das iranische Atomprogramm angeht. Von der US-Seite hieß es, der Iran sei grundsätzlich bereit, seinen Vorrat an angereichertem Uran abzubauen. Trump bekräftigte, dass der Iran „nie eine nukleare Waffe oder Bombe entwickeln oder beschaffen darf“, merkte aber ebenso an, dass die Gespräche zu dem Land wieder „produktiver“ geworden seien.

Iranische Medien wiederum berichteten, dass es weiter offene Punkte gebe, die für ein Abkommen geklärt werden müssen. Das Land hatte zudem signalisiert, an seinen Uranvorräten festhalten zu wollen. Die Nachrichtenagentur Fars erklärte überdies, dass Trumps Aussagen zu einem nahenden Deal „weit weg von der Realität“ seien, ohne dafür jedoch eine Quelle zu nennen.

Die Märkte bleiben optimistisch

Die Investoren bleiben jedoch optimistisch, was einen Deal angeht. Das zeigen die Kurse in Frankfurt am Montag eindeutig – nicht nur die Börsen, sondern auch der Preis für Rohöl. Selbiger fiel zum Wochenauftakt deutlich.

Der Preis der Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli brach je Barrel (159 Liter) um deutliche 5,7 Prozent auf 97,66 Dollar ein. So niedrig hatte Öl zuletzt vor gut zwei Wochen notiert. In der Spitze hatte ein Barrel mit 126 Dollar noch deutlich mehr gekostet.

Gleichwohl rangiert der Preis damit weiter auf einem erhöhten Niveau. Seit Mitte März hält sich der Preis im Bereich der 100-Dollar-Marke. Noch zu Jahresbeginn hatte der Brent-Ölpreis bei nur gut 60 Dollar notiert. Damit liegt Öl im Jahresverlauf weiter deutlich im Gewinn, während der Dax sich seit Anfang Januar – und nach einem starken Vorjahr – praktisch nicht von der Stelle gerührt hat. Zu seinem Rekord fehlen ihm noch rund 300 Punkte, oder rund 1,2 Prozent.

Und die Straße von Hormus?

Elementar für die kurz- und mittelfristige Entwicklung an den Börsen bleibt, wie schnell sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus normalisiert. Der Seeweg ist ein Nadelöhr der globalen Energieversorgung. Rund 20 Prozent des weltweiten Angebots an Öl und Flüssiggas wird über die Meerenge verschifft.

Gleich zu Beginn der Kampfhandlungen kam der Schiffsverkehr dort praktisch komplett zum Erliegen. Zunächst war vor allem der Iran für die Blockade verantwortlich, ehe die USA Mitte April ebenfalls verkündeten, keine weiteren Durchfahrten zulassen zu wollen.

Mittlerweile gibt es wieder Durchfahrten. Laut Bloomberg passierte mit der „Eagle Verona“ am Sonntag sogar ein Supertanker mit irakischem Öl die Straße. Erst kurz zuvor hatte ein Tanker für Flüssiggas die Meerenge durchfahren, erstmals seit Beginn des Krieges.

Das sind zuversichtliche Zeichen für die Märkte, möglich bleibt aber ebenso, dass die Versorgungslücke noch anhält, auch wenn es zu einer Einigung zwischen den Ländern und einer Öffnung der Straße kommt. Die Inflationsdaten in den USA deuteten zuletzt bereits einen höheren Preisdruck an.

Eine wieder steigende Inflation wäre tendenziell negativ für die Märkte. Denn dann könnten Zinserhöhungen durch die Notenbanken wieder zum Thema werden, was die Renditen bei Anleihen treibt, die so gegenüber Aktien wieder an Attraktivität gewinnen.

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