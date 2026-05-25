IRW-News: HM Exploration Corp.: HM Exploration erweitert das Lewis Pilley Projekt auf ~60 km²

IRW-PRESS: HM Exploration Corp.: HM Exploration erweitert das Lewis Pilley Projekt auf ~60 km²

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Vancovuer, BC - 25. Mai 2026 - HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE:HM - WKN: A40NWF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Landposition durch die Absteckung zusätzlicher Mineralrechte (die neuen Rechte) im Rahmen des Lewis-Pilley-Projekts des Unternehmens (das Lewis-Projekt und zusammen mit den neuen Rechten das Grundstück) in Neufundland, Kanada, erweitert hat. Die neue Konzession umfasst 67 Mineralienkonzessionen mit einer Fläche von weiteren 17 km². Die neue Konzession verbindet die nördlichen und südlichen Konzessionsblöcke, wodurch HM nun die gesamte Pilleys Island kontrolliert.

Dies ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass die gesamte Pilleys Island unter einem einzigen Unternehmen zusammengefasst wurde, kommentierte Nick Rodway, CEO von HM Exploration Corp. Da wir nun die Kontrolle über das gesamte Gebiet haben, konzentrieren wir uns darauf, weitere VMS-artige Ziele auf dem gesamten Grundstück zu erschließen, während wir gleichzeitig die Bohrungen in der Clifford-Jones-Zone aggressiv fortsetzen, wo mehrere vielversprechende Ziele seit Jahren ungetestet geblieben sind. Wir freuen uns darauf, im Verlauf der Bohrungen weitere Updates zu liefern.

Highlights:

· Bedeutende Erweiterung des Lewis-Projekts nach Norden (siehe Abbildung 1).

o Durch die neue Konzession erhöht sich die Gesamtfläche des Lewis-Projekts auf ~60,25 km².

· Pilleys Island wird nun zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte vollständig von einem einzigen Unternehmen kontrolliert.

· In der neuen Konzession wurden außer den kleineren Arbeiten, die Brinco in den 1980er Jahren durchgeführt hat, kaum systematische Explorationen durchgeführt.

· Die Diamantbohrungen in der Clifford-Jones-Zone werden auf mindestens 2.500 Meter fortgesetzt.

Abbildung 1: Das Konzessionsgebiet von HM Exploration auf Pilleys Island, das durch die Abgrenzung von weiteren 67 Bergbaukonzessionen auf eine Gesamtfläche von ca. 60,25 km² erweitert wurde.

Geologie & Mineralisierung

Das Grundstück befindet sich innerhalb der Notre-Dame-Subzone der Dunnage-tektonostratigraphischen Zone. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Grundstücks auf ordovizischen submarinen Vulkangesteinen der Roberts-Arm-Gruppe liegt, die regional als Teil einer reifen Bogensequenz identifiziert wird, die als Buchans-Roberts-Arm-Gürtel bezeichnet wird und in der sich auch die historische Buchans-Mine befindet (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencers Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (3B-Zone/Clifford Jones) auf, die sowohl subseafloor replacement- als auch exhalative Varietäten umfassen. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Chlorit-, Sericit-, Silica-, K-Feldspat- und Epidot-Alterationen flankiert, wie sie oft in bimodal-felsischen VMS-Systemen beobachtet werden. Das Gebiet Spencers Dock weist eine Serizit-/Quarz-Alteration auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizit-/Quarz-Alteration aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Grundstücks weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten vulkanogenen Massivsulfid- (VMS) Gebieten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Grundstücks untermauert.

Abbildung 2: Regionalkarte von Neufundland mit der Lage des Grundstücks und anderer bedeutender Mineralexplorations- und Bergbauprojekte in Neufundland - Kanada.

Über das Lewis Pilley Projekt

Das Grundstück ist über Straßen erreichbar und liegt etwa fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des Green Bay-Projekts von Firefly Metals und etwa einhundertfünfzig (150) km von der Pine Cove-Anlage und dem Hafen entfernt, über Hauptstraßen (siehe Abbildung 2).

Das Grundstück blickt auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurück, die bis in die späten 1800er Jahre reicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives Pyriterz aus der Pilleys Island Mine-Old Mines förderte (nach Kerr, 1996).

Das Grundstück beherbergt eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospekten mit nachgewiesenen hochgradigen Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Durchschneidungen. Die Mineralisierung ist typisch für bimodale felsische VMS mit sowohl massiven Sulfiden als auch sulfidhaltigen Klastbrekzien (Thurlow, 1996). Die geologische Lage ist direkt analog zum Buchans-Camp (Thurlow, 1996), und das Vorkommen von sulfidhaltigen Klastbrekzien ist ein starker Hinweis auf nahegelegene massive Sulfidlinsen.

Die meisten der historischen Vorkommen, die innerhalb der Grenzen des Grundstücks liegen, wurden bisher nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren flach und wurden vertikal gebohrt, was die geologischen Erkenntnisse über die Ausdehnung der darunterliegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkte. Es sind Arbeiten geplant, um historische Untersuchungsergebnisse zu validieren sowie neue Daten aus der 3B-Zone, der Clifford-Jones-Erweiterung (Bull Road), dem Bouzanne-Schacht sowie den Vorkommen Henderson, Mansfield und Pilleys Cove zu erheben.

Literaturverzeichnis

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G. und Swinden, H.S. 1987: Geochronologie der Buchans-, Roberts Arm- und Victoria Lake-Gruppen sowie des Mansfield Cove-Komplexes, Neufundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Band 24, Seiten 1175-1184.

Kerr, A. (1996) Neue Perspektiven zur Stratigraphie, Vulkanologie und Struktur der Inselbogen-Vulkangesteine in der Roberts-Arm-Gruppe aus dem Ordovizium, Notre Dame Bay. In Current Research, Ministerium für natürliche Ressourcen von Neufundland, Geologischer Dienst, Bericht 96-1, Seiten 283-310.

Thurlow, J.G. 1996: Geologie einer neu entdeckten Ansammlung von blinden Massivsulfidvorkommen, Pilleys Island, Zentral-Neufundland. In: Current Research, Ministerium für natürliche Ressourcen von Neufundland, Geologischer Dienst, Bericht 96-1, Seiten 181-189.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenznr. 46541) (Berufsausübungsgenehmigung Nr. 100359) ist CEO und Direktor des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und den technischen Inhalt überprüft und genehmigt.

Über HM Exploration Corp.

Das Unternehmen treibt derzeit sein Projekt Lewis Pilleys in Neufundland voran. Das Projekt umfasst eine Fläche von ca. 60,25 km² und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-Systemen (VMS) sowie die historische Pilleys Island Mine (ca. 450.000 Tonnen geförderte Erze im späten 19. Jahrhundert). Historische Bohrungen in der Zone 3B lieferten bedeutende Durchschneidungen, darunter 16,77 m mit 1,84 % Cu und 3,05 m mit 5,03 % Zn sowie 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Die geologische Lage ist direkt vergleichbar mit dem ergiebigen Buchans-Camp, mit mehreren noch wenig erkundeten Vorkommen und großem Potenzial für neue Entdeckungen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung am Devils Den-Projekt, einem Projekt im Explorationsstadium, das aus zwei aneinandergrenzenden Minerallizenzen mit einer Fläche von ca. 3.200 Hektar westlich von Port Alberni auf Vancouver Island, British Columbia, besteht. Im Rahmen der 2022 abgeschlossenen Explorationsarbeiten wurden vier geochemische Raster zur Identifizierung möglicher vergrabener Mineralisierungen erstellt, wodurch mehrere hochgradige Vorkommen aufgedeckt wurden, darunter Kupferwerte von bis zu 4,68 % an der Oberfläche (Devils Den NI 43-101, Nov. 2022). Die im Jahr 2025 abgeschlossene Explorationsphase 1 umfasste hochauflösende magnetische UAV-Vermessungen sowie ein lithogeochemisches Programm, durch das neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten Kupfer-, Zink- und Nickelwerten identifiziert wurden. Das Projekt beherbergt mehrere historische Stollen mit hochgradigen oberflächennahen Vorkommen, die bislang noch nicht angebohrt wurden. HM ist der Ansicht, dass aufgrund fehlender angemessener moderner Explorationen noch erhebliches Entdeckungspotenzial besteht.

HM Exploration ist bestrebt, moderne Explorationstechniken in allen seinen Projekten anzuwenden, um Wertpotenziale in historisch wenig erkundeten kanadischen Bergbaugebieten zu erschließen.

Im Namen des Vorstands

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

Präsident und CEO

Tel.: 604.681.1568

info@hmexploration.com

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