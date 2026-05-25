Italiens Aktienmarkt knackt 26 Jahre alten Rekord

Dank der breiten Rally an den Aktienmärkten am Pfingstmontag hat der italienische Leitindex einen 26 Jahre alten Rekord geknackt. Der FTSE MIB mit 40 Werten stieg im Handel am Mittag um 1,2 Prozent auf 50.121 Punkte und überstieg damit seinen Schlussrekord, der im Jahr 2000 aufgestellt wurde. Auf Jahressicht hat der Index nun schon elf Prozent zugelegt, und sich damit besser entwickelt als beispielsweise der deutsche Leitindex Dax.

Der FTSE MIB bildet nach Angaben des Indexanbieters FTSE Russell rund 80 Prozent des investierbaren Markts in Italien ab. Indexschwergewichte sind die Großbanken Unicredit und die Intesa Sanpaolo. Zusammen mit kleineren Banken macht die Bankbranche über 37 Prozent des Indizes aus. Danach folgen Energiewerte, die in diesem Jahr besonders gefragt waren.

So legten die Titel von Saipem Spa und Eni 73 beziehungsweise 41 Prozent in diesem Jahr zu und trugen damit besonders zur starken Indexentwicklung bei. Der Autobauer Stellantis wiederum gehört zu den größten Nachzüglern des italienischen Markts.

Schon in den vergangenen Jahren haben italienische Aktien stark zugelegt. Die jährliche Rendite der vergangenen drei Jahre liegt bei 21,2 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich der FTSE MIB gar verdoppelt.