TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigung 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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