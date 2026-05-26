Ärger über Insider-Berichte - Trump will Verschwiegenheitserklärung von Mitarbeitern

Washington, ⁠26. Mai (Reuters) - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will Bundesbedienstete zur Unterzeichnung von Verschwiegenheitserklärungen verpflichten. Damit soll die Weitergabe ‌vertraulicher Informationen an Journalisten verhindert werden, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten ⁠Regierungserklärung. ⁠Das Personalamt der US-Regierung plane die Einführung eines entsprechenden Formulars für neue und bestehende Mitarbeiter. Den einzelnen Bundesbehörden bleibe es jedoch freigestellt, ob sie ‌das Dokument verwenden.

Trump könnte ‌mit der Maßnahme Mitarbeiter, die Informationen an Reporter weitergeben, leichter bestrafen. Das Formular ⁠solle den Beschäftigten verdeutlichen, dass ihnen ‌bei einer unautorisierten Weitergabe ⁠von Informationen an die Medien die Entlassung drohe, hieß es in der Erklärung. Das Vorhaben ist der ‌jüngste Schritt ⁠der Regierung, um die ⁠Kontrolle über die Bundesbediensteten und den Informationsfluss an die Öffentlichkeit zu verstärken. Eine Stellungnahme des Personalamtes blieb zunächst aus.

(Bericht von Courtney Rozen, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)