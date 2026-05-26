Boni-Kompromiss schürt Zwist in Samsung-Belegschaft

(Neu: Stellt ⁠im letzten Satz des ersten Absatzes klar, dass eine der Samsung-Gewerkschaften die Tarifeinigung ablehnen will, statt die Abstimmung zu boykottieren)

Seoul, 26. Mai (Reuters) - Die Einigung auf höhere Mitarbeiter-Boni in der Chipsparte von Samsung sorgt in anderen Sparten des ‌südkoreanischen Konzerns für Unmut. Eine Gewerkschaft, die Beschäftigte aus diesen Bereichen vertritt, scheiterte am Dienstag mit einer Klage gegen das Abkommen. Sie wollte ⁠eine einstweilige ⁠Verfügung erwirken, damit ihre Mitglieder über die Annahme des Kompromisses mitentscheiden dürfen. Eine weitere Gewerkschaft will einem Medienbericht zufolge gegen den Vertrag stimmen.

Die klagende Gewerkschaft Secu vertritt Samsung-Beschäftigte aus der Smartphone-, TV- und Haushaltsgeräte-Fertigung. Sie hatte die von der Gewerkschaft Selu geleiteten Tarifverhandlungen wegen Meinungsverschiedenheiten vor der ‌Einigung in der vergangenen Woche verlassen. Die ‌Gespräche wurden wegen der überragenden Bedeutung von Samsung für die südkoreanische Wirtschaft von der Regierung moderiert. Der Konzern steht für ein Viertel der Exporte des asiatischen ⁠Landes.

HÖHERE BONI FÜR BESCHÄFTIGTE DER CHIPSPARTE

Samsung wendete mit Zugeständnissen für die Belegschaft ‌der Speicherchipsparte einen Streik ab. Dieser ⁠Geschäftsbereich ist wegen rasant steigender Preise für diese Halbleiter aktuell der Gewinntreiber für den Gesamtkonzern. Der Kompromiss beinhaltet neben einer Anhebung der Grundgehälter deutlich höhere Boni, die umgerechnet bis zu 359.000 Euro ‌erreichen können. Die Beschäftigten in der ⁠Fertigung anderer Chiptypen erhalten ebenfalls deutlich ⁠höhere Zuschläge, während die Anhebung in den Bereichen Smartphones, TV und Haushaltsgeräte geringer ausfällt.

Auslöser für den jüngsten Tarifstreit war das wachsende Gehaltsgefälle zu den Beschäftigten von SK Hynix. Das südkoreanische Unternehmen ist nach Samsung der weltweit zweitgrößte Speicherchip-Hersteller. Es hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni abgeschafft und koppelt sie an den operativen Gewinn. Daraufhin wanderten zahlreiche Samsung-Beschäftigte zu Hynix ab.

(Bericht von Heekyong Yang, Hyunjoo Jin und Joyce Lee; ⁠geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)