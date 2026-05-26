BP-Aktie rutscht nach abruptem Personalwechsel deutlich ab

Die Aktien von BP leiden am Dienstagnachmittag unter der abrupten Trennung vom Verwaltungsratschef. Als Grund nannte das Unternehmen "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber Albert Manifold in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Der BP-Kurs verlor nach dieser Nachricht bis zu 9 Prozent an Wert. Zuletzt war das Minus dann noch 5,8 Prozent groß.

Was die Trennung von Manifold betrifft, sprach der RBC-Experte Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Viele Investoren hätten in dem Manager einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar.

Vor der Nachricht war der BP-Kurs nur leicht gesunken, nachdem der Londoner Handel am Vortag feiertagsbedingt pausiert hatte. Am Montag hatte die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise stark unter Druck gesetzt. Dies hatte die Branche belastet. Inzwischen kam es aber erneut zu Kampfhandlungen.