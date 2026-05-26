Aktien Frankfurt Eröffnung: Nur knappe Gewinnmitnahmen trotz Iran-News

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Trotz der aktuell etwas zugespitzten Lage im Iran-Krieg fielen die Gewinnmitnahmen zunächst moderat aus. Allerdings "wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und reibungslosen Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen kann", warnte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets.

In den ersten Handelsminuten sank der wichtigste deutsche Aktienindex um 0,13 Prozent auf 25.356 Punkte. Für den MDax , der die mittelgroßen Börsenunternehmen enthält, ging es um 0,39 Prozent auf 32.680 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,2 Prozent./gl/stk