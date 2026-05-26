Wall Street dürfte nach Feiertag mit Gewinnen öffnen

Nach dem langen Wochenende können die US-Aktienmärkte am Dienstag mit einem höheren Start neue Rekorde aufstellen. Sie vollziehen ein Stück weit die Hoffnung im Iran-Krieg nach, die am Vortag in Europa und Asien bereits für Kursgewinne gesorgt hatte, als der Handel in New York feiertagsbedingt pausiert hatte. Allerdings bekommt die Hoffnung am Dienstag einen Dämpfer mit neuen Kampfhandlungen, sodass die Kursgewinne wohl weniger deutlich ausfallen werden als zeitweise angenommen.

Der Dow Jones Industrial wird eine Stunde vor dem Auftakt vom Broker IG 0,6 Prozent höher auf 50.872 Punkte taxiert. Für eine erneute Bestmarke müsste er über die am Freitag erreichten 50.830 Punkte steigen. Im Technologiesektor bahnt sich KI-getrieben noch mehr Schwung an: Der Nasdaq 100 wird 1,1 Prozent höher bei 29.816 Punkten gesehen. 29.679 Punkte würden ihm für einen erneuten Höchststand reichen, auch wenn seine Rekordrally zuletzt eine mehrtägige Pause eingelegt hatte.

Am Montag war im Iran-Krieg Hoffnung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran aufgekommen. Ein Marktbeobachter sieht beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt", auch wenn am Dienstag bekannt wurde, dass das US-Militär gezielt Raketenstellungen und Boote angegriffen hat. Die islamische Republik wiederum sprach von Luftverteidigungsmaßnahmen gegen eine US-Drohne und ein US-Kampfflugzeug.

Im Technologiebereich bleiben Chipwerte am Dienstag der Taktgeber. Nachdem ihre Rally zuletzt eine Pause eingelegt und Anleger sich eher Branchenwerten in Asien und Europa gewidmet hatten, zieht nun auch wieder die Nachfrage nach US-Werten an. Auf einem Tief seit zwei Wochen angekommen, zogen die Nvidia-Titel vorbörslich um 1,3 Prozent an. Noch deutlicher um etwa sieben Prozent stiegen mit Micron oder Marvell Technology Branchenwerte aus der zweiten Reihe.

Einen Blick wert bleiben auch die Aktien von Weltraumunternehmen, die ihr Geschäft mit Raketen, Satelliten oder Lösungen dafür machen. Der bevorstehende Mega-Börsengang von SpaceX sorge hier weiter für Fantasie unter potenziellen Mit-Profiteuren, hieß es am Markt. Im Nebenwertebereich setzten die Aktien von Redwire, MDA Space und Firefly Aerospace vorbörslich ihren Kurssprung fort - teilweise prozentual zweistellig.

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