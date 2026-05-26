ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Grand City Properties auf 'Hold' - Ziel 9,90 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 14,00 auf 9,90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerte attraktive Einstiegschancen angesichts niedriger Bewertungsniveaus im schwierigen Konjunkturumfeld. Der Druck von der Zinsseite erinnere an 2022, die Lage sei allerdings fundamental komplett anders, schrieb er am Montag. Die Bilanzen seien repariert, die Finanzierungsmärkte offen und die Ergebnisse stabilisierten sich. Bei Grand City sieht Clouard derweil eine geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:00 / ET

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