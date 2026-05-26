

EQS-Media / 26.05.2026 / 09:00 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

ARBOR Vermögensverwaltungsfonds (ISIN: LU0324372738) überschreitet die Marke von 100 Millionen Euro

Starke Nettozuflüsse belegen wachsendes Anlegervertrauen– Fondsmanager Tobias Geishausersieht Rückenwind für die Strategie

Frankfurt, 26. Mai 2026 – Der ARBOR Vermögensverwaltungsfonds hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das verwaltete Fondsvermögen überschritt erstmals die Grenze von 100 Millionen Euro. Getragen wurde dieser Anstieg vor allem durch anhaltend starke Mittelzuflüsse – ein deutliches Zeichen für das wachsende Vertrauen institutioneller wie privater Investoren in die Anlagestrategie des Fonds.

„Das Besondere an diesem Meilenstein ist, dass er maßgeblich durch das Vertrauen unserer Anleger ermöglicht wurde", sagt Fondsmanager Tobias Geishauser. „Die kontinuierlichen Zuflüsse zeigen uns, dass wir mit unserer Philosophie den Nerv der Zeit treffen – gerade in einem Umfeld, in dem Anleger zunehmend auf verlässliche, aktiv gemanagte Lösungen setzen."

Anleger stimmen mit dem Kapital ab

Der überwiegende Teil des Volumenzuwachses entfällt auf Nettomittelzuflüsse, sowohl von bestehenden Investoren, die ihre Positionen ausgebaut haben, als auch von neuen Anlegern, die erstmals in den Fonds investiert haben. Dieses organische Wachstum wertet Tobias Geishauser als besonders aussagekräftiges Signal – es spiegele nicht kurzfristige Marktentwicklungen wider, sondern eine bewusste und aktive Entscheidung der Investoren für den ARBOR Vermögensverwaltungsfonds.

Die Zuflüsse erfolgten dabei kontinuierlich seit Jahresanfang und konzentrierten sich nicht auf einzelne Marktphasen – ein Indiz dafür, dass das Anlegervertrauen struktureller Natur ist und nicht von kurzfristiger Euphorie getragen wird.

Qualität vor Quantität

Trotz des erfreulichen Wachstums betont Tobias Geishauser, dass die Steuerung der Mittelzuflüsse bewusst und selektiv erfolge. „Wir wollen kein Wachstum um jeden Preis. Für uns hat die Qualität der Anlageentscheidungen stets Vorrang vor der Geschwindigkeit des Volumenzuwachses." Das Management behalte sich daher vor, Zuflüsse bei Bedarf zu steuern, um die Investierbarkeit des Portfolios und die Renditequalität dauerhaft zu sichern.

Solides Fundament für weiteres Wachstum

Das Überschreiten der 100-Millionen-Euro-Marke ist für Tobias Geishauser kein Endpunkt, sondern Ausgangslage für die nächste Wachstumsphase. Der Fonds soll weiter skalieren – mit klarem Blick auf die strategische Positionierung im Wettbewerb um anspruchsvolle Anleger, die eine aktive, verantwortungsvolle Vermögensverwaltung einer passiven Indexlösung vorziehen. Die bewährten Anlagegrundsätze bleiben dabei das unveränderliche Fundament.

Über den ARBOR Vermögensverwaltungsfonds

Der ARBOR Vermögensverwaltungsfonds (ISIN: LU0324372738) ist ein aktiv gemanagter Mischfonds aus dem Hause der HRK LUNIS AG – einem der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Der Fonds ist auf eine nachhaltige, renditeorientierte Vermögensanlage für private und institutionelle Investoren ausgerichtet und wird von Tobias Geishauser gemanagt.

Er verfolgt einen ganzheitlichen Investmentansatz, der stringente Fundamentalanalyse und markttechnische Aspekte mit einem konsequenten Risikomanagement verbindet. Charakteristisch für den ARBOR Vermögensverwaltungsfonds ist ein aktiv gesteuerter, benchmarkunabhängiger Investmentansatz, der insbesondere im Rentenbereich Opportunitäten jenseits klassischer Indizes erschließen kann. Ergänzend kann der Fonds im Rahmen seiner flexiblen Allokation auch Rohstoffe beimischen und so zusätzliche Diversifikations- und Stabilisierungseffekte erzielen.

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Tobias Geishauser, Direktor, Fondsmanager ARBOR Vermögensverwaltungsfonds, CIIA, tobias.geishauser@hrklunis.de, www.hrklunis.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Tobias Geishauser, HRK LUNIS

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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