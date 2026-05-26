Atlas Salt: Wird diese Salzmine jetzt zur Cashflow-Maschine?



EQS-Media / 26.05.2026 / 07:14 CET/CEST



Jeden Winter steht ein großer Teil Nordamerikas vor derselben Herausforderung: Die Sicherheit der Infrastruktur hängt an einem seidenen Faden – oder besser gesagt, an einem Salzkorn. Es ist ein Paradoxon der modernen Logistik, dass eine derart kritische Ressource für die Verkehrssicherheit oft über Tausend von Kilometern aus Ägypten oder Chile importiert werden muss, während die lokalen Streusandbestände in harten Wintern innerhalb weniger Wochen erschöpft sind.

Inmitten dieser unsichtbaren Versorgungskrise positioniert sich das Great Atlantic Salt Project von

Atlas Salt (WKN A3C2CB / TSXV SALT)

als potenzieller strategischer Gamechanger. Es soll zur ersten neuen Salzmine in Nordamerika seit über 25 Jahren werden und damit die Lösung für ein strukturelles Marktdefizit darstellen. Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein „langweiliges“ Industrieprojekt wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine der spannendsten Rohstoff-Opportunitäten des Jahrzehnts.

Der Logistik-Schachzug: 3 Kilometer bis zum Welthandel

Im Salzgeschäft gewinnt nicht derjenige mit dem glänzendsten Produkt, sondern derjenige mit der effizientesten Logistik. Atlas Salt verfügt hier über einen Standortvorteil, der einen massiven „Strategic Moat“ bildet: Die Lagerstätte liegt lediglich 3 Kilometer vom Tiefwasserhafen „Turf Point“ an der Westküste von Neufundland entfernt.

Dieser Standort ermöglicht eine drastische Verkürzung der Lieferzeiten. Während Importe aus Übersee oft 14 Tage oder länger unterwegs sind, könnte das Salz aus Neufundland die strategisch wichtigen Häfen von Boston und New York in nur 3 Tagen erreichen. Angesichts eines nordamerikanischen Importbedarfs von 8 bis 10 Millionen Tonnen Streusalz pro Jahr muss Atlas Salt keine neue Nachfrage generieren, sondern lediglich teure Importe durch regionale Produktion verdrängen. Mit einem laut der jüngst aktualisierten Machbarkeitsstudie von Atlas Salt extrem niedrigen OPEX von 28,17 $/t (FOB Hafen) verfügt das Projekt über ein erhebliches Margin-Polster gegen Schwankungen der Frachtkosten.

CEO Nolan Peterson erklärt die Bedeutung dieser Marktisolierung: „

Salzmärkte sind aufgrund von Versand und Logistik sehr regional geprägt; es gibt erhebliche Barrieren für den Vertrieb. Nordamerika ist faktisch von anderen Märkten isoliert und ein Netto-Importeur. Wir sehen die Chance, als bedeutender Akteur aufzutreten, Importe zu verdrängen und kostengünstiger zu produzieren als unsere inländischen Wettbewerber.

“

Ein erster Schritt ist in dieser Hinsicht schon gemacht, denn Atlas Salt hat bereits eine Absichtserklärung über eine Abnahmevereinbarung mit dem größten Vertriebshändler für abgepacktes Streusalz in den USA Scotwood Industries LLC abgeschlossen. Und zwar über ein Volumen von 1,25 bis 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr. Wobei diese Mengen, wie Atlas-CEO Peterson im Goldinvest.de-Interview erklärt, noch auf der nicht aktualisierten Machbarkeitsstudie basieren und entsprechend auch angepasst bzw. ausgeweitet werden könnten.

Rolltreppe statt Aufzug: Die Geologie der Effizienz

Die technische Überlegenheit resultiert aus einer geologischen Besonderheit: Im Vergleich zu anderen Lagerstätten Nordamerikas ist außergewöhnlich flach und trocken. Während etablierte Wettbewerber oft in Tiefen von 500 bis 600 Metern unter Seen oder Flüssen operieren, liegt die Atlas Salt-Mine in nur 200 Metern Tiefe.

Dieser Tiefenvorteil ermöglicht ein Design, das Peterson als Unterschied zwischen einer „Rolltreppe und einem Aufzug“ beschreibt:

Rampenzugang (Escalator): Statt teurer vertikaler Schachtsysteme wird die Mine über Rampen erschlossen, was den Abtransport per Förderband direkt an die Oberfläche erlaubt – und dann sogar bis zum nur 3km entfernten Hafen und aufs Schiff.

Trockene Mine: Da sich keine Wasserläufe über der Lagerstätte befinden, entfallen komplexe Entwässerungssysteme und Genehmigungshürden.

Einfache Aufbereitung: Die Reinheit des Salzes macht chemisches Processing überflüssig – Brechen und Sieben untertage genügen.

Das ESG-Vorzeigeprojekt: Grüner als die Konkurrenz

Für institutionelle Investoren und Staatsfonds (Sovereign Wealth Funds) ist das ESG-Profil von Atlas Salt ein entscheidendes Kriterium. Das Projekt ist nur 2 Kilometer vom Wasserkraftnetz Neufundlands entfernt. Durch diesen Anschluss und die Partnerschaft mit Sandvik für eine komplett elektrische Untertage-Flotte minimiert Atlas seinen Fußabdruck massiv.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die prognostizierten Scope 1 Emissionen liegen bei lediglich 79 tCO2e pro Jahr – das entspricht dem CO2-Ausstoß von gerade einmal vier Haushalten. Damit positioniert sich Atlas Salt als einer der weltweit saubersten Bergbaubetriebe und bietet einen klaren Vorteil bei der Vergabe öffentlicher Ausschreibungen.

Das ist für Atlas Salt im aktuellen Entwicklungsstadium ein entscheidender Punkt. Denn aktuell arbeitet das Unternehmen daran, die Finanzierung des Minenbaus auf dem Great Atlantic Salt-Projekts in trockene Tücher zu bekommen. Diese dürfte, so CEO Peterson gegenüber Goldinvest.de, angesichts des zu erwartenden, stabilen Cashflows vor allem über Kreditfazilitäten erfolgen.

Sollte es Atlas Salt gelingen, in den kommenden Wochen und Monaten die Minenfinanzierung signifikant voranzubringen, woran man laut Peterson mit Hochdruck arbeitet, stellt das unserer Ansicht nach einen potenziell äußerst bedeutsamen Neubewertungsfaktor dar! (Wobei das Unternehmen nicht plant, den gesamten CAPEX auf einmal aufzunehmen.)

Rezessionssichere Cashflows: Eine Dividendenmaschine in der Entstehung

Investoren schätzen Salz für seine Stabilität. Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, die Straßensicherheit zu gewährleisten, was die Nachfrage weitgehend immun gegen wirtschaftliche Abschwünge macht. Die Updated Feasibility Study (UFS 2025) unterstreicht das enorme wirtschaftliche Potenzial.

Ein Blick auf den breiteren Markt offenbart zudem einen signifikanten Valuation Gap: Während Junior-Miner oft niedrig bewertet werden, zahlen Private-Equity-Häuser für produzierende Salz-Assets Multiples vom 13- bis 16-fachen EV/EBITDA. Ein prominentes Beispiel ist die Übernahme von US Salt für 907,5 Millionen US-Dollar im Dezember 2025. Für Atlas Salt bedeutet dies bei Erreichen der vollen Produktion unserer Einschätzung nach ein massives Neubewertungspotenzial.

Kennzahl (UFS 2025) Wert (in C$) Produktionsrate 4,0 Mio. Tonnen / Jahr NPV (8% Diskontsatz, nach Steuern) 920 Mio. $ IRR (nach Steuern) 21,3 % Jährlicher freier Cashflow (in Betrieb) 188 Mio. $ Amortisationszeit (Payback) 4,2 Jahre Minenlebensdauer (Reserven) 24 Jahre

Fazit: Generationen-Werte schaffen

Das Great Atlantic Salt Project ist unserer Meinung nach ein „Generationen-Asset“. Denn über die initialen Reserven von 24 Jahren hinaus bietet das Ressourcenpotenzial Material für weitere 50 Jahre – und die Umwandlung von Ressourcen und Reserven kann mit vergleichsweise geringem Aufwand erfolgen. Wir sprechen hier von einer potenziellen Dividendenmaschine, die weit über die Lebensspanne vieler herkömmlicher Minen hinaus Cashflows generiert. Wer also auf ein Unternehmen setzen will, das kurz davorsteht, den Bau seiner eigenen „Cashflow-Maschine“ anzustoßen, die über Jahrzehnte abliefern könnte, der dürfte bei

Atlas Salt (WKN A3C2CB / TSXV SALT)

richtig sein!

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