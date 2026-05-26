BayWa-Umsatz schrumpft - Kunden sind verunsichert

Berlin, 26. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg, ungünstige Witterungsverhältnisse und die anhaltend schwache Baukonjunktur machen dem angeschlagenen Agrar- und Handelskonzern BayWa zu schaffen. Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz nach Angaben vom Dienstag um 1,3 Milliarden Euro auf 2,3 Milliarden Euro. Als ‌einen weiteren Grund für die schwächeren Geschäfte nannte das Unternehmen eine "gewisse Verunsicherung der Kunden durch die Berichterstattung über die Beteiligung BayWa r.e. und der ⁠daraus resultierenden ⁠Zurückhaltung der BayWa AG-Kunden bei größeren Investitionsentscheidungen".

Ein Teil des Umsatzrückgangs ist demnach auch auf die Sanierung des hoch verschuldeten Unternehmens zurückzuführen. So wurde der Getreidehändler Cefetra verkauft, margenschwache Produkte wurden aus dem Sortiment genommen. BayWa-Chef Michael Baur sagte, das Unternehmen sei auf dem Weg zu einer schlankeren, fokussierteren ‌und finanziell stabileren BayWa. "Gleichzeitig reagieren wir frühzeitig auf ‌die veränderten Rahmenbedingungen und passen unser Sanierungskonzept mit der gebotenen Sorgfalt an - auch vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten." Die Zahlen zum ⁠Gewinn legte das Unternehmen noch nicht vor. Finanzchef Matthias Rapp sagte, der bereinigte ‌Betriebsgewinn habe zu Jahresauftakt über den ⁠Vorgaben des Sanierungsplans und deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen.

Die BayWa hatte im Februar angekündigt, das Sanierungskonzept zu überarbeiten. Der Grund dafür sind Probleme der Ökostrom-Tochter BayWa r.e., die Solar- und Windkraftprojekte entwickelt und ‌unter den trüben Aussichten in der ⁠Branche leidet. Mitte März hatte das ⁠Unternehmen eingeräumt, dass die 1,7 Milliarden Euro, die der 2028 geplante Verkauf des 51-Prozent-Anteils einbringen sollte, nicht mehr realistisch sei. Der Verkaufserlös war ein fester Bestandteil des Sanierungskonzepts, mit dem die BayWa ihre Verschuldung um vier Milliarden Euro abbauen wollte. Weil das Sanierungskonzept derzeit überarbeitet wird, könne der Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr nicht fristgerecht vorgelegt werden, erklärte die BayWa weiter. Die Veröffentlichung sei nun dann geplant, wenn das Konzept ⁠stehe.

(Bericht von Christina Amann, redigiet von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)