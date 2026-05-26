Deutschland und andere EU-Staaten bestellen russische Diplomaten ein

Berlin/Brüssel, 26. ⁠Mai (Reuters) - Deutschland, Norwegen, Polen, die Niederlande und die Europäische Union (EU) haben in einer konzertierten Aktion russische Diplomaten einbestellt. Damit protestierten sie am Dienstag gegen Drohungen mit Angriffen auf Kiew sowie die Aufforderung ‌an Ausländer und Diplomaten, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen. "Russland setzt auf Drohen, Terror & Eskalation", erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Man ⁠habe der ⁠russischen Regierung deutlich gemacht, dass Deutschland sich nicht durch Drohungen einschüchtern lasse. Die Drohung gegen ausländische Staatsbürger und Diplomaten, Kiew zu verlassen, sei eine inakzeptable Eskalation, schrieb EU-Sprecherin Anitta Hipper auf X. Die EU-Delegation werde in Kiew bleiben.

Norwegens Außenminister Espen Barth ‌Eide erklärte, er habe den russischen ‌Botschafter wegen der Drohungen gegen ausländisches Personal in der Ukraine einbestellt. Schweden hatte bereits am Montagabend den Botschafter einbestellt.

Die russische Botschaft in Berlin ⁠wies die Beschwerden der EU zurück. Das Militär greife niemals absichtlich ‌zivile Infrastruktur oder diplomatische Vertretungen ⁠an, erklärte der russische Botschafter Sergej Netschajew auf Telegram. Ziel seien vielmehr chirurgische Schläge gegen militärische Ziele.

Die russische Regierung hatte am Montag angekündigt, militärische Ziele und Entscheidungszentren in ‌Kiew anzugreifen. Die Ankündigung erfolgte ⁠einen Tag nach einem der schwersten ⁠Bombardements der Stadt seit Kriegsbeginn. Moskau begründete die Drohungen mit einem Drohnenangriff auf ein Studentenwohnheim in der von Russland kontrollierten ukrainischen Region Luhansk am vergangenen Freitag, bei dem den Angaben zufolge 21 Menschen starben. Das ukrainische Militär wies die russischen Anschuldigungen zurück und erklärte, es habe eine Elite-Drohnenkommandoeinheit in dem Gebiet getroffen.

(Bericht von Andreas Rinke, Lili Bayer, Louise Rasmussen, ⁠Marek Strzelecki und Linda Pasquin; geschrieben von Hans Busemann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)