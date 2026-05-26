Trading-Impuls

Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie

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Software-Aktien standen in den vergangenen Monaten unter Druck, doch bei dieser US-Aktie mehren sich die Zeichen für ein Comeback, das Chartbild verbesserte sich zuletzt deutlich. Welche Marken Trader jetzt im Blick haben sollten, liest du im Text.

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Der Eingang der Nasdaq in New York.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto

Nach Monaten unter Druck zeigt diese Software-Aktie erste Anzeichen einer nachhaltigen Trendwende. Ein technischer Ausbruch aus der Konsolidierung könnte kurzfristig frische Käufer anziehen und die Grundlage für eine neue Aufwärtsbewegung schaffen.

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