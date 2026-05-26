Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktie

onvista · 26.05.2026, 12:45 Uhr Uhr

Software-Aktien standen in den vergangenen Monaten unter Druck, doch bei dieser US-Aktie mehren sich die Zeichen für ein Comeback, das Chartbild verbesserte sich zuletzt deutlich. Welche Marken Trader jetzt im Blick haben sollten, liest du im Text.