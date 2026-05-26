D-WAVE QUANTUM - Zurück in der Erfolgsspur

Die Aktie von D-Wave Quantum sendet derzeit einige überaus spannende Chartsignale. Unter dem Strich führen diese zu einem deutlich verbesserten Kursbild. Doch der Reihe nach: Mit dem Bruch des Abwärtstrends seit Oktober (akt. bei 17,47 USD) wurde ein zentraler Belastungsfaktor aus dem Markt genommen, zumal der ehemalige Trend jüngst lehrbuchmäßig zurückgetestet wurde. Zusätzlichen Nachdruck verleiht das entstandene Aufwärtsgap bei 19,45/22,31 USD: Solche Kurslücken markieren häufig einen Stimmungsumschwung und dienen fortan als Unterstützungszone. Besonders positiv ist die Rückeroberung der 200‑Tage-Linie (akt. bei 22,98 USD) zu werten. Letztlich dokumentieren die angeführten charttechnischen Argumente den Abschluss der seit Herbst 2025 bestehenden Konsolidierungsphase und die damit verbundene Rückkehr in die Erfolgspur. Letztere untermauert auch der MACD, denn der Trendfolger hat im Wochenbereich gerade ein frisches Kaufsignal generiert. Das nächste Anlaufziel stecken jetzt die Hoch- und Tiefpunkte bei rund 32 USD. Langfristig lässt die abgeschlossene Konsolidierung möglicherweise sogar das historische Hoch bei 46,75 USD wieder auf die Agenda rücken. Als Stopp ist dagegen der o. g. langfristige Durchschnitt bzw. die angeführte Gap-Unterstützung prädestiniert.

D-WAVE QUANTUM (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart D-WAVE QUANTUM

Quelle: LSEG, tradesignal²

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