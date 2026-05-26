DAX® - Besonderes Muster: „bullish engulfing“ hoch 4!
HSBC · Uhr
Besonderes Muster: „bullish engulfing“ hoch 4!
Erwartungsgemäß testete der DAX® am vergangenen Freitag erneut die Schlüsselbarrieren bei rund 24.700 Punkten. Letztlich gelang den deutschen Standardwerten ein neues Verlaufshoch und somit der Sprung über die zuletzt immer wieder angeführten Hürden. Die Bedeutung des Ausbruchs wird zusätzlich durch den Point-&-Figure-Chart unterstrichen. Diese etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform generiert gerade ein neues Einstiegssignal. Auch der Wochenchart liefert Rückenwind: Die jüngste Wochenkerze hat ein auffälliges Muster ausgebildet: Da die aktuelle Kerze den Körper der vier vorangegangenen Pendants vollständig umschließt, entsteht ein ganz besonderes, mehrfaches „bullish engulfing“. Dieses Kerzenmuster dokumentiert derzeit eine Verschiebung zugunsten der Käuferseite, zumal der Wochen-MACD ebenfalls ein positives Schnittmuster geliefert hat und das gestrige Aufwärtsgap (24.944/25.063 Punkte) die Ambitionen der Bullen unterstreicht. In der Konsequenz könnte der DAX® deshalb die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten wieder ins Visier nehmen. Auf der Unterseite fungieren indes die Ausbruchsmarken bei 24.700 Punkten als erste Rückzugszone.
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Erwartungsgemäß testete der DAX® am vergangenen Freitag erneut die Schlüsselbarrieren bei rund 24.700 Punkten. Letztlich gelang den deutschen Standardwerten ein neues Verlaufshoch und somit der Sprung über die zuletzt immer wieder angeführten Hürden. Die Bedeutung des Ausbruchs wird zusätzlich durch den Point-&-Figure-Chart unterstrichen. Diese etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform generiert gerade ein neues Einstiegssignal. Auch der Wochenchart liefert Rückenwind: Die jüngste Wochenkerze hat ein auffälliges Muster ausgebildet: Da die aktuelle Kerze den Körper der vier vorangegangenen Pendants vollständig umschließt, entsteht ein ganz besonderes, mehrfaches „bullish engulfing“. Dieses Kerzenmuster dokumentiert derzeit eine Verschiebung zugunsten der Käuferseite, zumal der Wochen-MACD ebenfalls ein positives Schnittmuster geliefert hat und das gestrige Aufwärtsgap (24.944/25.063 Punkte) die Ambitionen der Bullen unterstreicht. In der Konsequenz könnte der DAX® deshalb die historischen Hochstände bei 25.406/25.508 Punkten wieder ins Visier nehmen. Auf der Unterseite fungieren indes die Ausbruchsmarken bei 24.700 Punkten als erste Rückzugszone.
DAX® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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