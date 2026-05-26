Dax Chartanalyse 26.05.2026

Dax gleicht Iran-Rücksetzer aus - Konsolidierung einplanen

onvista · Uhr
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Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.40025.500
Dax-Unterstützung24.00023.600

Dax-Rückblick:

Nach positiven Schlagzeilen im Iran-Konflikt stieg der deutsche Leitindex am gestrigen Feiertag zeitweise bis in den Bereich um 25.400 Punkte. Damit wurde die Abwärtskurslücke vom Beginn der Kampfhandlungen im Iran von Anfang März (türkis im Chart unten) wieder geschlossen.

Dax-Ausblick: 

Die heutige kleinere Abwärtskorrektur im Dax ist nach dem kräftigen Anstieg der Vortage keine allzu große Überraschung. So lange der nun als Widerstand (rot im Chart) fungierende Bereich um 25.400 Punkte nicht nachhaltig überwunden werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands zunächst abwärts.

Hier muss in den kommenden Stunden und Tagen ein erneuter Anlauf an die 25.000er Marke eingeplant werden. Neue prozyklisch bullische Kaufsignale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb von 25.400 Punkten, bis dahin wird eine technische Korrektur favorisiert.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier wieder am Donnerstag.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92AG) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 26.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.741,74 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU669M) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 26.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.795,24 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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