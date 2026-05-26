Dax-Widerstand 25.400 25.500 Dax-Unterstützung 24.000 23.600

Dax-Rückblick:

Nach positiven Schlagzeilen im Iran-Konflikt stieg der deutsche Leitindex am gestrigen Feiertag zeitweise bis in den Bereich um 25.400 Punkte. Damit wurde die Abwärtskurslücke vom Beginn der Kampfhandlungen im Iran von Anfang März (türkis im Chart unten) wieder geschlossen.

Dax-Ausblick:

Die heutige kleinere Abwärtskorrektur im Dax ist nach dem kräftigen Anstieg der Vortage keine allzu große Überraschung. So lange der nun als Widerstand (rot im Chart) fungierende Bereich um 25.400 Punkte nicht nachhaltig überwunden werden kann, ist der Weg des geringsten Widerstands zunächst abwärts.

Hier muss in den kommenden Stunden und Tagen ein erneuter Anlauf an die 25.000er Marke eingeplant werden. Neue prozyklisch bullische Kaufsignale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb von 25.400 Punkten, bis dahin wird eine technische Korrektur favorisiert.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier wieder am Donnerstag.