von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® im Chart-Check: Besonderes Muster - „bullish engulfing“ hoch 4! - Daily Trading TV vom 26.05.26

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #DAX®.

► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bullish
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel