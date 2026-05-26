DAX mit Dämpfer – Märkte reagieren auf geopolitische Unsicherheit

Der DAX startet am Dienstagmorgen mit leichten Verlusten in den Handel. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach und signalisiert eine moderat schwächere Tendenz in der Eurozone. Die US-Indizes tendieren vorbörslich ebenfalls im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 den Hande mit klaren Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht weiterhin die geopolitische Lage im Nahen Osten. Die zuletzt aufgekommene Hoffnung auf eine Entspannung im Iran-Konflikt erhält neue Dämpfer durch Militäraktionen der USA, was die Risikoneigung der Anleger beeinflusst. Parallel dazu rücken die jüngsten Bewegungen am Ölmarkt in den Fokus: Nach deutlichen Rückgängen ziehen die Preise wieder an, was zusätzliche Unsicherheit an den Märkten erzeugt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Fokus steht heute die Merck KGaA, deren Aktie nach der jüngsten Erholung am Morgen unter Druck gerät. Nach einer Aufwärtsbewegung von rund 29 Prozent seit dem Märztief kommt es nun zu moderaten Gewinnmitnahmen. Auslöser ist unter anderem die unterschiedliche Bewertung durch Marktbeobachter: Während ein Teil der Experten das aktuelle Bewertungsniveau als ausgereizt ansieht, verweisen andere weiterhin auf strukturelles Wachstumspotenzial – insbesondere im Pharmabereich.

Bei Nordex richtet sich der Blick auf einen neu gemeldeten Auftrag aus der Türkei. Die Bestellung von Windturbinen mit einer Leistung von 110 Megawatt sorgt für neue Impulse und könnte die zuvor schwächere Kursentwicklung stabilisieren. Das gestiegene Interesse spiegelt sich in einer erhöhten Handelsaktivität wider.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG31J4 13,78 26659,337147 Punkte 18,34 Open End DAX® Bear UG31HM 12,03 26491,4199 Punkte 21,45 Open End Dow Jones Industrial Averange Index Bull UN7ET8 13,62 49338,470309 Punkte 32,06 Open End DAX® Bear UG2ME7 3,61 25599,106793 Punkte 67,02 Open End DAX® Bear UG2LEP 1,84 25440,809484 Punkte 126,22 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call HD4XJ3 1,44 255,00 USD 11,26 17.06.2026 Snowflake Inc. Call UN3NFN 1,91 350,00 USD 2,74 19.01.2026 DAX® Put UN7QVF 1,62 23900,00 Punkte 27,88 26.06.2026 Qualcomm Inc. Call HD5ABZ 2,97 215,00 USD 5,08 17.06.2026 AMD Inc. Put UG8M6W 1,57 280,00 USD 2,85 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Short UN3V7A 1,31 32430,228859 Punkte 10 Open End Strategy Inc. Long UN24FN 1,22 119,949237 USD 4 Open End Coinbase Global Inc. Long UN3TYR 1,72 138,776685 USD 4 Open End Sandisk Corporation Long UN848A 11,54 1109,0175 USD 4 Open End Wacker Chemie AG Long HD7R83 4,87 67,148011 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.05.2026; 10:00 Uhr;

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