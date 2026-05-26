Dax notiert vor Handelsstart knapp unter Rekordhoch

Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im Dax etwas ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.315 Punkte. Am Pfingstmontag war der Dax im Zuge der Entspannungsrally in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte nach oben gerannt. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe.

Ohne neue Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street gelang der Vorstoß jedoch noch nicht. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

USA: Kein Handel

In den Vereinigten Staaten waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Asien: Wenig Bewegung

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag kein einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio nach dem Rekord des japanischen Leitindex Nikkei 225 am Vortag rund eine Stunde vor Handelsende leicht nach unten gegangen ist, legten die Märkte an den chinesischen Festlandsbörsen und Hongkong leicht zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.977 - 0,28 Prozent Hang Seng 25.600 - 0,02 Prozent CSI 300 4.907 - 0,30 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,14 - 0,20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,95 Prozent + 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,51 Prozent - 0,062 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 98,65 US-Dollar - 2,51 US-Dollar WTI 92,32 - 4,28 US-Dollar

Umstufung von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 246 (239) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 575 (606) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9,90 (14) EUR

- JEFFERIES SENKT MERCK KGAA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 129 (180) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 6,20 EUR

- UBS SENKT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 104 EUR

(mit Material von dpa-AFX)