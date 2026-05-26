Vorbörse 26.05.2026

Dax notiert vor Handelsstart knapp unter Rekordhoch

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Knapp vor dem Rekord vom Januar lassen es die Anleger am Dienstag im Dax etwas ruhiger angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.315 Punkte. Am Pfingstmontag war der Dax im Zuge der Entspannungsrally in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte nach oben gerannt. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe.

Ohne neue Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street gelang der Vorstoß jedoch noch nicht. In Asien ist der Handel am Morgen durchwachsen. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent ist wieder etwas höher als zu Wochenbeginn. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

USA: Kein Handel

In den Vereinigten Staaten waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

Asien: Wenig Bewegung

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag kein einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio nach dem Rekord des japanischen Leitindex Nikkei 225 am Vortag rund eine Stunde vor Handelsende leicht nach unten gegangen ist, legten die Märkte an den chinesischen Festlandsbörsen und Hongkong leicht zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.977- 0,28 Prozent
Hang Seng25.600- 0,02 Prozent
CSI 3004.907- 0,30 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,14- 0,20 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,95 Prozent+ 0,003 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,51 Prozent- 0,062 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1634- 0,09 Prozent
Dollar in Yen158,95+ 0,02 Prozent
Euro in Yen184,91- 0,07 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent98,65 US-Dollar-  2,51 US-Dollar
WTI92,32- 4,28 US-Dollar

Umstufung von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 246 (239) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 575 (606) EUR - 'OVERWEIGHT'

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- JEFFERIES SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9,90 (14) EUR

- JEFFERIES SENKT MERCK KGAA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 129 (180) EUR

- MORGAN STANLEY SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 6,20 EUR

- UBS SENKT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 104 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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