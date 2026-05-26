Dax rutscht wieder ab, hält aber 25.000er-Marke

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Angesichts der wieder angespannteren Lage im Iran-Krieg hielten sich die Gewinnmitnahmen aber in Grenzen. Allerdings "wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und reibungslosen Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen kann", warnte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Und für die Experten von Index-Radar "bleibt der fundamentale Nährboden dieser Rally fragil".

Der Dax schloss 0,80 Prozent tiefer bei 25.184 Punkten. Am Pfingstmontag hatte der Leitindex dank der anhaltenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs wieder die 25.000-Punkte-Marke geknackt und war zeitweise bis auf 25.438 Punkte und damit nahe an das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten geklettert. Für den MDax, der die mittelgroßen Börsenunternehmen enthält, ging es am Dienstag letztlich um 0,33 Prozent auf 32.698 Punkte bergab. Der Euro Stoxx 50 verlor rund ein Prozent.

Belastung kam von den gestiegenen Ölpreisen, die am Dienstag einen Teil der jüngsten Verluste wieder wettmachten. US-Militärschläge gegen iranische Raketenstellungen und Boote trotz der Waffenruhe dämpften Hoffnungen auf ein Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs sowie zur Öffnung der Straße von Hormus und sorgten für Preisauftrieb am Ölmarkt.

Infineon trotz Abstufung mit Gewinn

Im von Gewinnmitnahmen geprägten Markt gerieten die enorm gut gelaufenen Technologiewerte und darunter auch Infineon etwas unter Druck, schafften bis zum Handelsschluss den Sprung ins Plus und stiegen 0,83 Prozent auf 77,37 Euro an. Das Analysehaus MWB Research hob das Kursziel indes von 58 auf 60 Euro an, strich aber seine Halteempfehlung und rät nun zum Verkauf.

Abed Jared billigte dem Unternehmen eine klare Verbesserung der Fundamentaldaten zu. Das preisten die Aktien aber schon ein und notierten klar oberhalb seines revidierten Kursziels, betonte der Experte. Auch weitere Analystenaussagen bewegten die Kurse.

Beim Dax-Konzern Merck mussten die Anleger nach der jüngsten Erholung einen Rückgang um 1,6 Prozent verkraften. In der Einordnung des Bewertungsniveaus herrscht Unstimmigkeit zwischen Experten. Während James Vane-Tempest von der Investmentbank Jefferies die Aktien jetzt beim Kursziel von 129 Euro neu mit "Hold" einstuft, hält sie JPMorgan-Analyst-Richard Vosser immer noch für unterbewertet.

Für Wacker Chemie bedeutete ein Kursrückgang um rund drei Prozent einen der hinteren MDax-Plätze. Die Schweizer Großbank UBS erhöhte zwar das Kursziel von 84 auf 104 Euro, stufte die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral". Der weitere Spielraum sei begrenzt, begründete Christian Bell seine Neubewertung. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet.

Dass Jefferies das Kursziel für Grand City Properties deutlich senkte und die bisherige Kaufempfehlung strich, brockte den Aktien des Immobilienunternehmens ein Minus von 1,5 Prozent ein. Branchenexperte Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerten attraktive Einstiegschancen. Bei Grand City monierte er aber die geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Großaktionär Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck.

Gold pendelt weiter um 4.500-Dollar-Marke

Der Euro gab etwas nach. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1632 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1634 (Montag: 1,1643) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8595 (0,8588) Euro. Damit gab der Euro seine Vortagsgewinne größtenteils wieder ab. Am Montag hatte die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs durch eine Verhandlungslösung für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, von der auch der Euro profitiert hat.

Derweil setzte Gold seinen seitwärtsgerichteten Zitterkurs fort. Zum Handelsschluss in Frankfurt verlor der Goldpreis je Feinunze (31,1 Gramm) 1,19 Prozent auf 4.505 US-Dollar. In Euro verlor das Edelmetall rund ein Prozent. Seit Mitte Mai pendelt der Goldpreis nahe an der 4.500-Dollar-Marke zwischen Gewinnen und Verlusten. Unterm Strich hat sich der Kurs seit Ende März nicht bewegt.

(mit Material von dpa-AFX)