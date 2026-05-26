Dax startet mit Verlusten in den Handel

Der Dax hat am Dienstag seiner jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Trotz der aktuell etwas zugespitzten Lage im Iran-Krieg fielen die Gewinnmitnahmen zunächst moderat aus. Allerdings "wachsen schon wieder die Zweifel, ob es tatsächlich zeitnah zu einer schnellen und reibungslosen Einigung zwischen den Kriegsparteien kommen kann", warnte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. In den ersten Handelsminuten sank der wichtigste deutsche Aktienindex um 0,4 Prozent auf 25.297 Punkte.

Für den MDax, der die mittelgroßen Börsenunternehmen enthält, ging es um 0,62 Prozent auf 32.526 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,52 Prozent.

FMC kündigt neuen Aktienrückkauf an

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf. Binnen zwölf Monaten will der Dax-Konzern demnach eigene Papiere im Volumen von rund einer Milliarde Euro in mehreren Tranchen erwerben, wie er am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Mit dem Rückkauf solle bereits kurzfristig begonnen werden. Dabei sollen die Papiere vornehmlich eingezogen werden und könnten in erheblich geringerem Umfang auch für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie drehte auf die Nachrichten ins Plus und notierte zuletzt rund 0,6 Prozent höher.

Aktienrückkäufe sind ein beliebtes Mittel zur Kurspflege, da die zusätzliche Nachfrage diesen stabilisieren kann. Da weniger Papiere im Umlauf sind, erhöht sich zudem automatisch der von Analysten stark beachtete Gewinn je Aktie (EPS). Die FMC-Aktie befindet sich seit längerem tendenziell auf Talfahrt, allein seit dem Jahreswechsel hat sie rund sieben Prozent an Wert verloren.

Der Blutwäschespezialist hatte erst unlängst ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen: Zwischen August 2025 und April 2026 hatten die Bad Homburger ebenfalls eigene Papiere im Wert von einer Milliarde Euro erworben.

Merck: Analysten sind uneinig

Nach ihrer jüngsten Erholungsrally haben die Aktien von Merck am Dienstagmorgen geschwächelt. In den ersten Handelsminuten fiel die Aktie um rund zwei Prozent. Seit dem Jahrestief Mitte März hatten sie sich zuletzt um 29 Prozent erholt.

In der Einordnung des Bewertungsniveaus herrscht nun Unstimmigkeit zwischen Experten. Während Analyst James Vane-Tempest von der Investmentbank Jefferies die Aktie jetzt beim Kursziel von 129 Euro neu mit "Hold" einstuft, hält sie Richard Vosser von JPMorgan immer noch für unterbewertet.

Sein Kursziel liegt bei 150 Euro. Der JPMorgan-Experte traut ihnen bis 2030 mit im Schnitt etwa neun Prozent ein Ergebniswachstum am oberen Ende der europäischen Pharma-Konkurrenz zu. Jefferies-Experte Vane-Tempest sieht derweil nur noch Spielraum, wenn Innovationen durchschlagen.

(Mit Material von dpa-afx)

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.