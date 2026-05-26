Frankfurt, 26. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Pfingstmontag hatte der deutsche Leitindex zwei Prozent ‌höher bei 25.389,10 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den europäischen Börsen sorgten neue Spekulationen auf eine ⁠Lösung im ⁠US-Iran-Konflikt. Die Wall Street blieb wegen des Feiertags "Memorial Day" geschlossen.

In der Nacht zum Dienstag flogen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben im Süden des Irans neue Angriffe auf militärische Ziele. Parallel dazu gingen die ‌Verhandlungen über eine Beendigung des seit ‌drei Monaten andauernden Krieges weiter. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche verliefen gut, drohte jedoch mit weiteren Angriffen, ⁠sollten sie scheitern.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, ob diese ‌Angriffe der Beginn einer neuen ⁠Eskalation sind oder ob die Verhandlungen durch diese Angriffe nur verzögert werden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Dies dürfte die ‌weitere Entwicklung am Aktienmarkt ⁠beeinflussen. Dabei werde viel von ⁠der Reaktion des Irans abhängen.

Im Börsenkalender für Dienstag stehen nur wenige Termine. Die Anleger blicken unter anderem auf die Zahlen zum Verbrauchervertrauen in den USA im Mai.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.389,10

EuroStoxx50 6.136,66

EuroStoxx50-Future 6.141,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes Prozent

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq

S&P 500 Kein Handel

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 64.965,51 -0,3%

Shanghai 4.117,85 -0,8%

Hang Seng 25.719,18 +0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)