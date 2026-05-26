DIHK: Preisdruck nach Iran-Krieg belastet deutsche Firmen - "Doppelkrise"

Berlin, 26. Mai (Reuters) - ⁠Die Folgen des Iran-Kriegs verteuern einer DIHK-Umfrage zufolge die Geschäfte deutscher Firmen deutlich und bremsen damit die erhoffte Erholung noch weiter. Viele Betriebe blicken skeptisch nach vorn, halten sich bei Investitionen zurück und streichen Jobs, wie am Dienstag aus der Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter rund 23.000 Unternehmen hervorgeht. "Schon vor der aktuellen Krise waren ‌die Unternehmen durch hohe Arbeitskosten, Energiepreise, Bürokratie und Steuern stark belastet", erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. "Die zuletzt massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise sind für viele Betriebe der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt."

Kurz nach ⁠Kriegsbeginn kam es ⁠demnach nicht nur zu Preissprüngen bei Öl, Gas und Benzin, sondern auch bei Baumaterialien und Kunststoffen. "Der Kostendruck zieht sich inzwischen durch nahezu alle Wirtschaftszweige", betonte Melnikov. "Viele Unternehmen können diese Belastung nicht mehr stemmen." Etwa 70 Prozent der Firmen nennen als größtes Geschäftsrisiko Energie- und Rohstoffpreise - zu Jahresbeginn waren es nur 48 Prozent.

"Wir stecken in einer Doppelkrise", erklärte Melnikov. "Zu den Strukturproblemen in Deutschland kommen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges im Nahen Osten ‌hinzu - geschwächt durch drei Jahre Rezession und Stagnation fühlen sich viele ‌an ihrer Belastungsgrenze." Die Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage so negativ wie zuletzt in der Corona-Pandemie: Mehr als jedes vierte Unternehmen bezeichnet seine Lage als schlecht, nur 23 Prozent als gut. Besonders angespannt ist die Situation im Handel: Hier ist ⁠laut DIHK für 35 Prozent die Lage schlecht.

"EIN TRAGFÄHIGER AUFSCHWUNG RÜCKT IN WEITE FERNE"

Auch die Aussichten der Unternehmen ‌verdüstern sich: Ein Drittel rechnet in den kommenden zwölf ⁠Monaten mit schlechteren Geschäften – acht Prozentpunkte mehr als zu Jahresanfang. Nur 13 Prozent schauen noch optimistisch in die Zukunft. Wie viele andere Organisationen und Wirtschaftsforschungsinstitute senkt die DIHK nun ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum vom Jahresbeginn für 2026 von 1,0 Prozent auf 0,3 Prozent.

Die schlechte Stimmung drückt ‌auch auf die Investitionen. Nur 22 Prozent der Unternehmen ⁠planen, ihre Budgets hier zu steigern, mehr als ⁠ein Drittel muss sie hingegen reduzieren. Wenn Betriebe investieren, dann tun sie dies hauptsächlich, um Maschinen, Anlagen oder Ausrüstung zu ersetzen – mit 70 Prozent sind das so viele wie nie zuvor. Investitionen, um Kapazitäten auszuweiten, liegen hingegen auf einem Tief, das zuletzt während der Finanzkrise 2008/2009 gemessen wurde. Auch Produktinnovation spielt bei Investitionen nur noch eine Nebenrolle.

Die maue Lage belastet den Arbeitsmarkt. Knapp ein Viertel der befragten Betriebe plant Personal abzubauen, während nur jeder zehnte mehr Beschäftigte einstellen möchte – der niedrigste Wert seit der Corona-Pandemie. "Kaum zeigten sich erste konjunkturelle Hoffnungsschimmer am Horizont, legt sich mit dem Krieg im Nahen Osten ein erneuter Schatten ⁠auf die ohnehin geschwächte deutsche Wirtschaft", bilanziert Melnikov. "Ein tragfähiger Aufschwung rückt in weite Ferne."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)