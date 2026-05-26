Eli Lilly stärkt Impfstoffgeschäft mit drei Zukäufen

Frankfurt, 26. ⁠Mai (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly verstärkt sich mit gleich drei Zukäufen auf einen Streich im Geschäft mit Impfstoffen. Für insgesamt bis zu 3,83 Milliarden Dollar übernimmt das Unternehmen die Firmen Curevo, LimmaTech Biologics und Vaccine Company, wie ‌Eli Lilly am Dienstag mitteilte. Mit den Transaktionen, die jeweils Vorab- und Meilensteinzahlungen umfassen, will der Konzern seine Forschung und Entwicklung ausbauen und sich ⁠stärker auf ⁠die Prävention von Krankheiten konzentrieren.

"Jahrzehntelange Forschung belegt mittlerweile, dass weit verbreitete Infektionen mit Krankheiten zusammenhängen, die möglicherweise erst Jahre später auftreten, darunter neurologische Erkrankungen, Krebs und Unfruchtbarkeit", erklärte Forschungschef Daniel Skovronsky. Zudem seien Impfstoffe angesichts zunehmender Antibiotikaresistenzen oft der einzige Weg zur Vorbeugung.

Der teuerste der drei ‌Zukäufe ist die Übernahme der Vaccine Company für ‌bis zu 1,55 Milliarden Dollar. Das Unternehmen entwickelt eine Technologie für neuartige Impfstoffe und steht kurz vor klinischen Studien der Phase 1 für ein Vakzin gegen ⁠das Epstein-Barr-Virus (EBV). Dieses Virus wird mit Multipler Sklerose und verschiedenen Krebsarten in ‌Verbindung gebracht. Für bis zu 1,5 ⁠Milliarden Dollar kauft Eli Lilly zudem Curevo. Dessen wichtigster Produktkandidat ist ein Impfstoff gegen Gürtelrose, der sich in der klinischen Phase 2 befindet. Er soll sich durch deutlich geringere Nebenwirkungen als bisherige ‌Standardbehandlungen auszeichnen. Eine Gürtelrose-Erkrankung geht unter ⁠anderem mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko einher.

Das ⁠Unternehmen LimmaTech Biologics lässt sich Eli Lilly bis zu 780 Millionen Dollar kosten. Die Firma entwickelt Impfstoffe gegen bakterielle Erreger wie Staphylokokken, Gonorrhoe und Chlamydien, bei denen herkömmliche Therapien wegen Resistenzen zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Ein Impfstoffkandidat gegen das Bakterium Staphylococcus aureus, eine Hauptursache für Infektionen nach chirurgischen Eingriffen, befindet sich in der Phase 1 der klinischen Entwicklung. Die drei Übernahmen müssen noch von den US-Kartellbehörden genehmigt ⁠werden.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)