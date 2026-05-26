Energiekonzern OMV plant neue Vergütungsregeln für den Vorstand

Wien, 26. ⁠Mai (Reuters) - Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV will die Bezahlung seines Vorstands ab 2026 umbauen und stärker an die Leistung knüpfen. Wie aus den Unterlagen für die Hauptversammlung am morgigen Mittwoch hervorgeht, wird der Jahresbonus ‌künftig komplett in bar ausgezahlt. Bislang musste mindestens ein Drittel dieses kurzfristigen Bonus in Aktien angelegt und für drei Jahre gesperrt werden. ⁠Diese Regelung ⁠fällt nun weg. Die langfristige Vergütung in Aktien wird künftig ausschließlich über ein separates mehrjähriges Programm (LTIP) abgewickelt. Zudem streicht OMV die sogenannte Change-of-Control-Klausel, die Managern bei einem Eigentümerwechsel eine beschleunigte Auszahlung von Boni ermöglichte.

Das Unternehmen begründet die Änderungen mit einer Vereinfachung des Systems ‌sowie mit Rückmeldungen von Aktionären. Dominiert wird ‌die OMV von der österreichischen Staatsholding ÖBAG und der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. So wird etwa die Pflicht zum Halten ⁠von OMV-Aktien für alle Vorstandsmitglieder auf ein volles Jahresgrundgehalt vereinheitlicht. Für den ‌Vorstandsvorsitz bedeutet dies eine Halbierung der ⁠bisherigen Vorgabe von 200 Prozent. Das neue Vergütungssystem tritt 2026 in Kraft. Im September desselben Jahres übernimmt die frühere BP-Managerin Emma Delaney den Vorstandsvorsitz von Alfred Stern.

Zudem plant der Konzern ‌Änderungen bei den Zielen: Beim ⁠Jahresbonus werden künftig Fokusziele mit einer ⁠Gewichtung von 30 Prozent eingeführt. Dabei handelt es sich um maximal drei jährlich neu festgelegte Vorgaben, die strategische, operative oder nachhaltige (ESG) Prioritäten abdecken. Gleichzeitig wird die Möglichkeit stark eingeschränkt, finanzielle Ziele nachträglich an schwankende Öl- und Gaspreise oder Wechselkurse anzupassen. Ein Malus kann die variable Vergütung bei Sicherheitsmängeln oder Unfällen künftig um bis zu 20 Prozent kürzen, bei schweren Vorfällen sogar komplett streichen.

(Bericht von ⁠Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)