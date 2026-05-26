Enphase Energy - Untere Umkehr geglückt!

Der „HSBC Trendkompass“ signalisiert für die Enphase-Aktie sowohl einen kurz- als auch langfristigen Aufwärtstrend. Nachdem wir in den letzten Monaten mehrfach eine Bodenbildungsphase diskutiert hatten, ist das Grund genug für uns den Titel heute nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Sprung über das Februarhoch bei 52,93 USD liefert jetzt einen wichtigen Befreiungsschlag, denn damit gilt die untere Umkehr als abgeschlossen (siehe Chart). Aus technischer Sicht eröffnet die komplettierte Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 25 USD, welches im Umkehrschluss perspektivisch zu einem Kursziel im Bereich von 80 USD führt. Auch die Indikatorlage stützt das konstruktive Bild: Der MACD liefert ein frisches Einstiegssignal. Da der Trendfolger auf Monatsbasis ebenfalls ein positives Schnittmuster ausgebildet hat, bekommt das Papier nicht nur taktisch, sondern auch strategisch Rückenwind. Oberhalb der beschriebenen Ausbruchszone überwiegen per Saldo die Argumente für weiter steigende Notierungen. Diese Feststellung bringt uns nahtlos zum Risikomanagement: Die Ausbruchsmarke in Form des Februarhochs (52,93 USD) bietet sich als Stop-Loss für bestehende Positionen und Neuengagements an.

Enphase Energy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Enphase Energy

Quelle: LSEG, tradesignal²

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