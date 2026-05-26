EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen

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Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care AG beschließt Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 1 Milliarde in Tranchen



26.05.2026 / 08:57 CET/CEST

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Bad Homburg, 26. Mai 2026 – Die Fresenius Medical Care AG („Gesellschaft“) hat beschlossen, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund EUR 1 Milliarde (ohne Erwerbsnebenkosten) in Tranchen innerhalb von 12 Monaten ab dem Start des Programms durchzuführen.

Es ist geplant, das Aktienrückkaufprogramm in Tranchen kurzfristig zu beginnen. Die Aktien sollen über die Börse erworben und vornehmlich eingezogen werden und können in erheblich geringerem Umfang für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden.

Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Kontakt:

Dr. Dominik K. Heger

Executive Vice President

Global Head of Investor Relations, Market & Competition, Sustainability

& Head of Investor Relations

Fresenius Medical Care AG

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d. Hoehe, Germany

P +49 6172 2685822

Dominik.Heger@FreseniusMedicalCare.com

www.FreseniusMedicalCare.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525 Fax: +49 (0) 6172- 609 2301 E-Mail: ir@freseniusmedicalcare.com Internet: www.freseniusmedicalcare.com ISIN: DE0005785802 WKN: 578580 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; NYSE, Börse Luxemburg EQS News ID: 2333024

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