EQS-Adhoc: Noratis AG kündigt die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Scale Segment und plant Wechsel ins Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

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Noratis AG kündigt die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Scale Segment und plant Wechsel ins Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse



26.05.2026 / 22:12 CET/CEST

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Eschborn, 26. Mai 2026 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) gibt bekannt, dass der Insolvenzverwalter der Gesellschaft heute entschieden hat die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Segment Scale des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Ein entsprechendes Schreiben wird der Frankfurter Wertpapierbörse noch heute zugeleitet. Mit Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist und damit spätestens zum 26. August 2026 wird die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Segment Scale enden. Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft zum Handel in dem Segment Basic Board des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse wird fortgeführt.

Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Handel im Segment Scale sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand der Gesellschaft während des laufenden Insolvenzverfahrens gesenkt werden.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2333826

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