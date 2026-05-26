EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 3. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
26.05.2026 / 10:41 CET/CEST
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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –
3. Zwischenmeldung
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt.
In der Zeit vom 18. Mai 2026 bis zum 22. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 54.584 Aktien erworben.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026/2027
|Datum
|Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|Handelsplatz
|18.05.2026
|13.000
|69,7951
|XETA
|19.05.2026
|13.500
|70,5357
|XETA
|20.05.2026
|11.684
|70,2727
|XETA
|21.05.2026
|8.400
|72,3085
|XETA
|22.05.2026
|8.000
|72,3740
|XETA
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 erworben wurden, beträgt 162.184 Stück.
Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstraße 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|Ende der Mitteilung
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