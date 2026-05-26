EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
26.05.2026 / 08:51 CET/CEST
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Im Zeitraum vom 21.Mai 2026 bis einschließlich 22.Mai 2026 wurden insgesamt 36.750 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|21.05.2026
|13.750
|173,4905
|2.385.494,38
|XETR
|22.05.2026
|23.000
|173,9298
|4.000.385,40
|XETR
|Gesamt
|36.750
|173,7654
|6.385.879,78
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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