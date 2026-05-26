EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.05.2026 / 08:51 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 21.Mai 2026 bis einschließlich 22.Mai 2026 wurden insgesamt 36.750 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 21.05.2026 13.750 173,4905 2.385.494,38 XETR 22.05.2026 23.000 173,9298 4.000.385,40 XETR Gesamt 36.750 173,7654 6.385.879,78

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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