EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.05.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 15.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 27.975 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 18.05.2026 184 0,00% 73,6665 13.555 AQEU 18.05.2026 7.992 0,01% 73,4065 586.665 CEUX 18.05.2026 328 0,00% 73,4627 24.096 TQEX 18.05.2026 13.420 0,01% 73,4135 985.209 XETA 19.05.2026 901 0,00% 75,7722 68.271 CEUX 19.05.2026 137 0,00% 76,0104 10.413 TQEX 19.05.2026 1.962 0,00% 75,7649 148.651 XETA 20.05.2026 35 0,00% 75,8400 2.654 AQEU 20.05.2026 557 0,00% 75,2524 41.916 CEUX 20.05.2026 58 0,00% 75,5324 4.381 TQEX 20.05.2026 984 0,00% 75,2864 74.082 XETA 21.05.2026 52 0,00% 77,2600 4.018 AQEU 21.05.2026 302 0,00% 76,9546 23.240 CEUX 21.05.2026 35 0,00% 77,2469 2.704 TQEX 21.05.2026 611 0,00% 77,0282 47.064 XETA 22.05.2026 147 0,00% 79,5204 11.689 CEUX 22.05.2026 6 0,00% 80,0000 480 TQEX 22.05.2026 264 0,00% 79,5752 21.008 XETA Gesamt 27.975 0,02% 73,9980 2.070.094

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 22. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.146.166Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 26. Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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