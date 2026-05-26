EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.05.2026 / 16:05 CET/CEST
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 15.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. Mai 2026 bis einschließlich 22. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 27.975 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
18.05.20261840,00%73,666513.555AQEU
18.05.20267.9920,01%73,4065586.665CEUX
18.05.20263280,00%73,462724.096TQEX
18.05.202613.4200,01%73,4135985.209XETA
19.05.20269010,00%75,772268.271CEUX
19.05.20261370,00%76,010410.413TQEX
19.05.20261.9620,00%75,7649148.651XETA
20.05.2026350,00%75,84002.654AQEU
20.05.20265570,00%75,252441.916CEUX
20.05.2026580,00%75,53244.381TQEX
20.05.20269840,00%75,286474.082XETA
21.05.2026520,00%77,26004.018AQEU
21.05.20263020,00%76,954623.240CEUX
21.05.2026350,00%77,24692.704TQEX
21.05.20266110,00%77,028247.064XETA
22.05.20261470,00%79,520411.689CEUX
22.05.202660,00%80,0000480TQEX
22.05.20262640,00%79,575221.008XETA
Gesamt27.9750,02%73,99802.070.094 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 22. Mai 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.146.166Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 26. Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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