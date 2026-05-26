EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.05.2026 / 08:49 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: James Denson Nachname(n): Wilson Jr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Chief Revenue Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,6900 USD 1.469,00 USD 14,7000 USD 2.940,00 USD 14,7086 USD 88,25 USD 14,7100 USD 38.246,00 USD 14,7150 USD 529,74 USD 14,7172 USD 1.471,72 USD 14,7200 USD 7.360,00 USD 14,7250 USD 4.417,50 USD 14,7300 USD 64.767,81 USD 14,7331 USD 265,20 USD 14,7350 USD 4.420,50 USD 14,7355 USD 1.105,16 USD 14,7500 USD 7.375,00 USD 14,7650 USD 2.953,00 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,7245 USD 137.408,88 USD

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC−4

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ MIC: XNAS

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adtran Holdings, Inc. 901 Explorer Boulevard 35806 Huntsville Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.adtran.com

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