EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.05.2026 / 08:49 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|James Denson
|Nachname(n):
|Wilson Jr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Revenue Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|14,6900 USD
|1.469,00 USD
|14,7000 USD
|2.940,00 USD
|14,7086 USD
|88,25 USD
|14,7100 USD
|38.246,00 USD
|14,7150 USD
|529,74 USD
|14,7172 USD
|1.471,72 USD
|14,7200 USD
|7.360,00 USD
|14,7250 USD
|4.417,50 USD
|14,7300 USD
|64.767,81 USD
|14,7331 USD
|265,20 USD
|14,7350 USD
|4.420,50 USD
|14,7355 USD
|1.105,16 USD
|14,7500 USD
|7.375,00 USD
|14,7650 USD
|2.953,00 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|14,7245 USD
|137.408,88 USD
e) Datum des Geschäfts
|20.05.2026; UTC−4
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|NASDAQ
|MIC:
|XNAS
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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