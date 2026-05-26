EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 08:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:James Denson
Nachname(n):Wilson Jr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Revenue Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 9.332 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
14,6900 USD1.469,00 USD
14,7000 USD2.940,00 USD
14,7086 USD88,25 USD
14,7100 USD38.246,00 USD
14,7150 USD529,74 USD
14,7172 USD1.471,72 USD
14,7200 USD7.360,00 USD
14,7250 USD4.417,50 USD
14,7300 USD64.767,81 USD
14,7331 USD265,20 USD
14,7350 USD4.420,50 USD
14,7355 USD1.105,16 USD
14,7500 USD7.375,00 USD
14,7650 USD2.953,00 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
14,7245 USD137.408,88 USD

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC−4

f) Ort des Geschäfts

Name:NASDAQ
MIC:XNAS

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
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