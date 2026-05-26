EQS-DD: EPH Group AG: Alexander Lühr, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 09:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Alexander
Nachname(n):Lühr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EPH Group AG

b) LEI

894500SN5GTABFSFWS54 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A34DM3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
72,00 EUR280 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
72,0000 EUR280,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EPH Group AG
Gumpendorfer Straße 26
1060 Wien
Österreich
Internet:www.eph-group.com
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