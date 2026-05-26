EQS-DD: EPH Group AG: Yasmin Wilfling, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.05.2026 / 09:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Yasmin Nachname(n): Wilfling

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EPH Group AG

b) LEI

894500SN5GTABFSFWS54

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A34DM3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 72,00 EUR 347 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 72,0000 EUR 347,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

21.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

26.05.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPH Group AG Gumpendorfer Straße 26 1060 Wien Österreich Internet: www.eph-group.com

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