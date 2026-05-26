EQS-DD: EPH Group AG: Yasmin Wilfling, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.05.2026 / 09:09 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Yasmin
|Nachname(n):
|Wilfling
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|EPH Group AG
b) LEI
|894500SN5GTABFSFWS54
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A34DM3
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|72,00 EUR
|347 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|72,0000 EUR
|347,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|21.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
26.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EPH Group AG
|Gumpendorfer Straße 26
|1060 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.eph-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105106 26.05.2026 CET/CEST