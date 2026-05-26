EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, 1. Kauf von Put-Optionen 2. Verkauf von Put-Optionen 3. Kauf von Call-Optionen (1.) Schließung bestehender Put-Optionspositionen (Basis-instrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,48; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 19.06.2026) und (2.) Eröffnung neuer ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 18:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Florian
Nachname(n): Schuhbauer
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Optionen

b) Art des Geschäfts
1. Kauf von Put-Optionen 2. Verkauf von Put-Optionen 3. Kauf von Call-Optionen (1.) Schließung bestehender Put-Optionspositionen (Basis-instrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,48; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 19.06.2026) und (2.) Eröffnung neuer Put-Optionspositionen (Basisinstrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,40; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 18.12.2026) sowie (3.) Kauf von Call-Optionen (Basisinstrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 6,00; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 18.12.2026). Es handelt sich hierbei um eine Zero-Cost-Collar-Struktur auf Aktien der HelloFresh SE.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,36 EUR 419.400,00 EUR
0,75 EUR 873.750,00 EUR
0,39 EUR 454.350,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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