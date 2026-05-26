EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, 1. Kauf von Put-Optionen 2. Verkauf von Put-Optionen 3. Kauf von Call-Optionen (1.) Schließung bestehender Put-Optionspositionen (Basis-instrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,48; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 19.06.2026) und (2.) Eröffnung neuer ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.05.2026 / 18:32 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Florian
|Nachname(n):
|Schuhbauer
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HelloFresh SE
b) LEI
|391200ZAF4V6XD2M9G57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Optionen
b) Art des Geschäfts
|1. Kauf von Put-Optionen 2. Verkauf von Put-Optionen 3. Kauf von Call-Optionen (1.) Schließung bestehender Put-Optionspositionen (Basis-instrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,48; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 19.06.2026) und (2.) Eröffnung neuer Put-Optionspositionen (Basisinstrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,40; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 18.12.2026) sowie (3.) Kauf von Call-Optionen (Basisinstrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 6,00; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 18.12.2026). Es handelt sich hierbei um eine Zero-Cost-Collar-Struktur auf Aktien der HelloFresh SE.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,36 EUR
|419.400,00 EUR
|0,75 EUR
|873.750,00 EUR
|0,39 EUR
|454.350,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105128 26.05.2026 CET/CEST
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