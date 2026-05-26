EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, 1. Kauf von Put-Optionen 2. Verkauf von Put-Optionen 3. Kauf von Call-Optionen (1.) Schließung bestehender Put-Optionspositionen (Basis-instrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,48; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 19.06.2026) und (2.) Eröffnung neuer ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.05.2026 / 18:32 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Florian Nachname(n): Schuhbauer Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Optionen

b) Art des Geschäfts

1. Kauf von Put-Optionen 2. Verkauf von Put-Optionen 3. Kauf von Call-Optionen (1.) Schließung bestehender Put-Optionspositionen (Basis-instrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,48; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 19.06.2026) und (2.) Eröffnung neuer Put-Optionspositionen (Basisinstrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 4,40; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 18.12.2026) sowie (3.) Kauf von Call-Optionen (Basisinstrument: DE000A161408; Basispreis: EUR 6,00; Bezugsverhältnis: 100; Fälligkeit: 18.12.2026). Es handelt sich hierbei um eine Zero-Cost-Collar-Struktur auf Aktien der HelloFresh SE.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,36 EUR 419.400,00 EUR 0,75 EUR 873.750,00 EUR 0,39 EUR 454.350,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland Internet: www.hellofreshgroup.com

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