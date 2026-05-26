EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 16:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Birgit
Nachname(n):Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NORMA Group SE

b) LEI

5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,06 EUR1.484,22 EUR
17,06 EUR8.530,00 EUR
17,06 EUR5.118,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,06 EUR15.132,22 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet:www.normagroup.com
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105120 26.05.2026 CET/CEST

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