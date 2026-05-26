EQS-News: Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei



26.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 26. Mai 2026. Die Nordex Group hat in der Türkei einen neuen Auftrag von Eksim Enerji A.Ş. erhalten, der die Lieferung und Errichtung von 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 MW umfasst. Die Turbinen für den Windpark Balıkesir-3 werden auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 119 Metern errichtet und in der Cold-Climate-Version geliefert.

Zusätzlich zur Lieferung und Errichtung der Turbinen umfasst der Vertrag einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren, der die langfristige Verfügbarkeit der Anlagen sicherstellt.

Der Windpark wird im Bezirk Sındirgı in der Provinz Balıkesir errichtet. Der Standort zeichnet sich durch gute Windverhältnisse und Höhenlagen zwischen 800 und 950 Metern über dem Meeresspiegel aus.

Eksim Enerji A.Ş. ist ein langjähriger Kunde der Nordex Group; die Partnerschaft besteht seit 2010. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.

Ender Ozatay, Vice President Region Türkiye and Mid East der Nordex Group, sagt: „Mit diesem neuen Auftrag von Eksim Enerji setzen wir unsere seit mehr als 15 Jahren erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft fort. Mit der N175/6.X liefern wir ein Anlagenmodell, das ideal auf die Windbedingungen am Standort Sındırgı zugeschnitten ist und langfristig hohe Energieerträge sicherstellt. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit bewährter Technologie, lokaler Expertise und langfristigen Service-Lösungen zu unterstützen, die den Ausbau erneuerbarer Energien im Land fördern.“

Die Türkei ist ein wichtiger Markt für die Nordex Group. Seit 2017 ist das Unternehmen dort mit einem Marktanteil von rund 34 Prozent Marktführer. Alle für den Windpark Balıkesir-3 gelieferten Turbinen sind vollständig mit den Anforderungen an eine lokale Wertschöpfung gemäß der YEKA-2025-Spezifikation kompatibel und unterstützen damit die heimische Fertigung sowie die lokale Wertschöpfung im Land.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

26.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: investor-relations@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2332310

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2332310 26.05.2026 CET/CEST