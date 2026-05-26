EQS-News: Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht



26.05.2026 / 15:13 CET/CEST

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Die CHAPTERS Group AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Der gesamte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Geschäftsbericht 2025

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