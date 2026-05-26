EQS-News: learnd UK and Ireland Group startet stark in das Geschäftsjahr 2026 — Adjusted EBITDA steigt um 63 % gegenüber dem Vorjahr

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learnd UK and Ireland Group startet stark in das Geschäftsjahr 2026 — Adjusted EBITDA steigt um 63 % gegenüber dem Vorjahr



26.05.2026 / 07:29 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

learnd UK and Ireland Group startet stark in das Geschäftsjahr 2026 — Adjusted EBITDA steigt um 63 % gegenüber dem Vorjahr

Umsatz im ersten Quartal von rund 16,8 Mio. EUR und ein deutlicher Anstieg der Profitabilität spiegeln stärkere Margen und ein diszipliniertes Kostenmanagement wider.

Highlights

Umsatz im ersten Quartal von rund 16,8 Mio. EUR bei der learnd UK and Ireland Group (Zeitraum bis 31. März 2026).

Adjusted EBITDA um 63 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen — Ausdruck eines deutlichen Anstiegs der Profitabilität.

Total Adjusted EBITDA von 2,9 Mio. EUR — deutlich über dem Vorjahreszeitraum und dem Budget.

Stärkere Margen und diszipliniertes Kostenmanagement treiben die Verbesserung der Profitabilität.

Luxemburg, 21. Mai 2026 — Die learnd SE (ISIN LU2358378979, Ticker LRND), notiert im General-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, freut sich mitzuteilen, dass die learnd UK and Ireland Group, an der die Gesellschaft mit 49,5 % beteiligt ist, stark in das Geschäftsjahr 2026 gestartet ist. Im ersten Quartal (Zeitraum bis 31. März 2026) erzielte die Gruppe einen Umsatz von rund 16,8 Mio. EUR und steigerte ihre Profitabilität deutlich; das Adjusted EBITDA stieg um 63 % gegenüber dem Vorjahr.

Getragen wurde die Verbesserung von stärkeren Margen und einem disziplinierten Kostenmanagement; das Total Adjusted EBITDA erreichte 2,9 Mio. EUR — deutlich über dem Vorjahreszeitraum und dem Budget. Das Ergebnis unterstreicht die Fortschritte der Gruppe beim Aufbau eines effizienteren, technologiegestützten Gebäudemanagement-Geschäfts.

„Das ist ein ausgezeichneter Jahresauftakt. Der deutliche Anstieg der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr zeigt die Stärke des Teams von learnd UK and Ireland und die strukturelle Nachfrage nach intelligenteren, effizienteren Gebäuden — und er unterstreicht das langfristige Wertpotenzial unseres Investments.“

Gisbert Rühl, Alleiniges Mitglied des Vorstands, learnd SE

Die learnd SE wird Aktionäre und weitere Stakeholder über Entwicklungen ihres Investments weiterhin über ihre News-Seite und die regelmäßige Berichterstattung informieren.

Über die learnd SE

Die learnd SE mit Sitz in Luxemburg ist eine europäische Investmentholding, die im General-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist (ISIN LU2358378979, Ticker LRND). Über ihre 49,5%-Beteiligung an der learnd UK and Ireland Group adressiert die Gesellschaft den wachsenden Markt für intelligentes, energieeffizientes Gebäudemanagement im Vereinigten Königreich und in Irland. Weitere Informationen unter www.learndse.eu.

Kontakt

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9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Investor Relations: ir@learndse.eu · +49 201 79989858

W: www.learndse.eu

Börsennotierung

Tickersymbol: LRND

ISIN: LU2358378979

Börse / Segment: Frankfurter Wertpapierbörse — General Standard

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der learnd SE beruhen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung wesentlich von den ausdrücklich oder implizit geäußerten abweichen. Die learnd SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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