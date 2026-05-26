EQS-PVR: ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: ZEAL Network SE
ZEAL Network SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26.05.2026 / 09:43 CET/CEST
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Am 22. Mai 2026 erhielten wir die folgende Mitteilung von Morgan Stanley:
Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilung vom 22.05.2026, in der mitgeteilt wurde, dass Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, am 19.05.2026 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritten hat, geben wir hiermit gemäß § 43 des Wertpapierhandelsgesetzes folgende Mitteilung ab:
- Der Anstieg der Stimmrechte, der dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldeschwelle von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritten hat, diente nicht der Verfolgung strategischer Ziele, sondern erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung.
- Morgan Stanley kann in den nächsten 12 Monaten weitere Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE erwerben, insbesondere im Rahmen der Kundenbetreuung.
- Morgan Stanley beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines sonstigen Leitungsorgans der ZEAL NETWORK SE zu nehmen.
- Morgan Stanley beabsichtigt nicht, eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ZEAL NETWORK SE herbeizuführen, insbesondere nicht des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik.
- Die Erhöhung der Stimmrechte, die dazu führte, dass Morgan Stanley die Meldepflichtgrenze von 15 % der Stimmrechte an der ZEAL NETWORK SE überschritt, resultierte aus und/oder erfolgte im Rahmen der Kundenbetreuung. Die Erhöhung wurde durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenmitteln von Morgan Stanley finanziert.
26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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