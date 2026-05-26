Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 18th May to 22nd May 2026

Eurofins (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

18/05/2026

FR0014000MR3

20 000

59.6316

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

18/05/2026

FR0014000MR3

40 000

59.5530

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

19/05/2026

FR0014000MR3

30 000

61.4561

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

19/05/2026

FR0014000MR3

10 000

61.5509

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

20/05/2026

FR0014000MR3

30 000

61.5336

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

20/05/2026

FR0014000MR3

10 000

61.6075

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

21/05/2026

FR0014000MR3

10 000

62.5313

CEUX

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

21/05/2026

FR0014000MR3

30 000

62.5326

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

22/05/2026

FR0014000MR3

25 000

63.0108

XPAR

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

22/05/2026

FR0014000MR3

5 000

62.9311

CEUX

 

 

 

TOTAL

210 000

61.3678

 

Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

