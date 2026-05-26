Eurofins: Weekly Report on Share Repurchases From 18th May to 22nd May 2026
Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
18/05/2026
|
FR0014000MR3
|
20 000
|
59.6316
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
18/05/2026
|
FR0014000MR3
|
40 000
|
59.5530
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
19/05/2026
|
FR0014000MR3
|
30 000
|
61.4561
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
19/05/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
61.5509
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
20/05/2026
|
FR0014000MR3
|
30 000
|
61.5336
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
20/05/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
61.6075
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
21/05/2026
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
62.5313
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
21/05/2026
|
FR0014000MR3
|
30 000
|
62.5326
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
22/05/2026
|
FR0014000MR3
|
25 000
|
63.0108
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
22/05/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
62.9311
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
210 000
|
61.3678
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
