Familienministerin Prien: Alle Ressort müssen sparen

Berlin, 26. ⁠Mai (Reuters) - Familienministerin Karin Prien unterstützt die Forderungen nach Einsparungen in allen Bundesetats. Wenn für den Bundeshaushalt 2027 30 und danach 60 Milliarden Euro eingespart werden müssten, "kann man nicht sagen, es ist überall richtig zu sparen, nur bei ‌mir nicht", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag im Deutschlandfunk. "Ich glaube, wir brauchen insgesamt als Regierung, aber auch bei den Regierungsfraktionen die Einsicht, ⁠dass Sparen ⁠nicht nur richtig ist, wenn es die anderen betrifft, sondern dass man selber auch da Verantwortung trägt." Prien verteidigte deshalb Einsparungen auch beim Elterngeld in ihrem Ressort. Sie verwies aber darauf, dass sich 350 Millionen Euro Minderausgaben "ja schon daraus ergeben, dass wir schlicht weniger ‌Kinder haben".

Man könne über höhere Mindest- und Höchstbeträge ‌beim Elterngeld reden, wenn man dann über Einsparungen an anderen Stellschrauben nachdenke, etwa bei der Bezugsdauer, betonte Prien. Kürzungen an der Höhe des Elterngelds ⁠schloss sie allerdings aus. "Aber Veränderungen können natürlich allenfalls nur moderat sein und ‌dürfen den Charakter des Elterngeldes nicht ⁠grundsätzlich verändern", betonte Prien. Zugleich lehnte sie eine Bafög-Erhöhung ab. Es wäre "merkwürdig", wenn man beim Elterngeld spare, während man das Bafög für Studenten und Auszubildende erhöhe.

Wie zuvor der Junge-Union-Vorsitzende Johannes Winkel ‌und mehrere SPD-Politiker betonte auch ⁠Prien den Zusammenhang mit anderen Reformen. ⁠Man brauche "eine neue Definition von Generationengerechtigkeit" für eine Gesellschaft, in der immer weniger Junge mehr schultern müssten für immer mehr Ältere, die länger leben, sagte die Familienministerin. "Das jetzt auszutarieren gehört eben auch zu Paketlösungen, die wir in den nächsten Wochen miteinander finden müssen." Winkel hatte Kürzungen beim Elterngeld mit dem Hinweis auf die anstehende Rentenreform abgelehnt und etwa eine Begrenzung des Anstiegs von Beamten-Pensionen gefordert.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)