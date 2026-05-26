Ferrari wagt mit erstem Elektroauto "Luce" Kurswechsel

Der italienische Luxussportwagenbauer Ferrari hat am Montag in Rom sein erstes vollelektrisches Auto vorgestellt. Mit dem Modell "Luce" (Licht) wagt der Konzern einen strategischen ‌Kurswechsel, während Konkurrenten wie Porsche und Lamborghini ihre Elektro-Ambitionen wegen schwacher Nachfrage zuletzt zurückschraubten. Der Preis ⁠liegt ⁠bei 550.000 Euro, die Auslieferung soll im vierten Quartal beginnen.

Bei der Entwicklung arbeitete Ferrari mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive zusammen. Der viertürige Luce ist der erste Fünfsitzer von Ferrari ‌und zielt mit einem 600 ‌Liter fassenden Kofferraum auch auf wohlhabende Familien ab. Zudem will der Konzern eine technikaffine Kundschaft ansprechen seine ⁠Chancen auf Märkten wie China verbessern, wo große ‌Verbrennerfahrzeuge stark besteuert werden.

Der ⁠mehr als 2,2 Tonnen schwere "Luce" verfügt über vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von mehr als 1000 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ‌über 310 Kilometern ⁠pro Stunde. Die Reichweite gab ⁠Ferrari mit mehr als 500 Kilometern an. Um das typische Ferrari-Gefühl zu erhalten, verstärkt der Luce die natürlichen Vibrationsgeräusche des Elektroantriebs. Im Innenraum setzt Ferrari im Gegensatz zu Herstellern wie Tesla zudem auf physische Bedienelemente.