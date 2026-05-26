Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.05.2026

onvista · Uhr
RüstungCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 26. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
audiusBericht 1. Quartal 2026
AutozoneBericht 3. Quartal 2026
BP SILVER CORP. O.N.Bericht 2. Quartal 2026
DIGITAL TURBINEBericht Geschäftsjahr 2026
Elbit SystemsBericht 1. Quartal 2026
H2APEX GroupBericht 1. Quartal 2026
IMPACT SilverBericht 1. Quartal 2026
KAP BeteiligungBericht 1. Quartal 2026
Modine ManufacturingBericht Geschäftsjahr 2026
Pony AIBericht 1. Quartal 2026
SemtechBericht 1. Quartal 2027
ViaSatBericht Geschäftsjahr 2026
VNETBericht 1. Quartal 2026
XiaomiBericht 1. Quartal 2026
ZscalerBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Xiaomi
Zscaler
Modine Manufacturing
Elbit Systems
ViaSat
Pony AI
audius
DIGITAL TURBINE
IMPACT Silver
Autozone
H2APEX Group
Semtech
VNET
BP SILVER CORP. O.N.
KAP Beteiligung

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